Schoudertas is weer helemaal in: dit zijn onze keuzes

06 februari 2020

11u11 0 Nina Shopt Schoudertassen zijn helemaal terug. Niet verwonderlijk, want een elegante schoudertas overklast moeiteloos ieder ander handtasmodel. Met deze nieuwste schouderexemplaren steel je gegarandeerd de show.

De schoudertas is helemaal klaar om haar plaats als evergreen weer op te eisen. Jarenlang was de crossbody tas onze beste handtasvriend en ook de revival van de rugzak deed de schoudertas even naar de achtergrond verdwijnen. Maar daar komt nu dus verandering in.

Geheel terecht, als je het ons vraagt, want een mooie schoudertas staat altijd stijlvol en oogt – geeft toe - een pak eleganter dan andere handtassen. Als je ook nog eens voor een exemplaar met compacte hengsels kiest, zit je helemaal goed. Over de schouder of aan de hand? Jij kiest hoe je je tas draagt.

Deze 8 toppers bewijzen dat een schoudertas het ideale statement piece is.

1. Anna Morellini - Nola (nu €65,80, ipv €329)

2. Zara - Quilted Tote Bag (€ 39.95)

1. I Sette Giorni - Giulia (€ 395)

2. Pia Sassi - Monte Avella (€199)

1. Awardt - Bag 32.7 (€ 382)

2. Mia Tomazzi - Molise (nu €64,20, ipv €214)

1. Emporio Armani - Frida Camera Eagle (€ 169,95)

2. Lia Biassoni - Natisone (nu €79,90, ipv €309)

