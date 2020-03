Pasteltinten zijn helemaal in! Zo draag je ze Lynn Guillaume

19 maart 2020

11u30 0 Nina Shopt Pasteltinten vallen niet meer weg te denken uit het modebeeld. Gelukkig maar, want in deze donkere dagen kunnen we wel wat extra vrolijkheid gebruiken! Hou je het graag subtiel? Met deze 10 handtassen in pastel die Pasteltinten vallen niet meer weg te denken uit het modebeeld. Gelukkig maar, want in deze donkere dagen kunnen we wel wat extra vrolijkheid gebruiken! Hou je het graag subtiel? Met deze 10 handtassen in pastel die Ninashop.be voor je selecteerde, ben je helemaal mee met de trend.

Dé modetrend dit voorjaar? Pasteltinten! Deze zachte kleuren staan uiterst vrouwelijk en stijlvol. En in tegenstelling tot wat velen denken kan je er echt alle kanten mee uit. De durvers onder ons gaan voor een totale statement look. Met twee matchende pasteltinten – een lichtblauwe broek en roze top bijvoorbeeld – bereik je het mooiste resultaat. Een bijpassende handtas maakt je look compleet. Een accessoire in pasteltint is trouwens ook ideaal om een felgekleurde jurk te temperen: stijlvol én interessant.

Liever wat stoerder? Een zwarte, lederen vest geeft een zachtroze jurk een vleugje rock-‘n-rol. De pastel-maagden onder ons starten het best wat voorzichtiger. Ga voor een neutrale basis in wit, zwart of legergroen en voeg een pastelkleurig accent toe: een zachtblauwe top, jas of handtas bijvoorbeeld. Van kop tot teen gehuld in zeemzoete tinten of liever als subtiele toets? Een vleugje pastel maakt iedere outfit compleet. Deze tien handtassen zijn echte must-haves voor iedere fashionista.

Roze

1. Mia Tomazzi - Tintoretto (nu €69,90 ipv €289)

2. Mia Tomazzi - Pontina (nu €64,90 ipv €279)

3. LYDC London (€ 44,95).

4. Essentiel Antwerp - Emmertas met veren (€ 195)

Geel

1. Pia Sassi - Serra Dolcedorme (nu €49,90 ipv €199)

2. Furla - Luce (€ 295)

Blauw

1. Lucca Baldi - Santa Fiora (nu €59,90 ipv €249).

2. Torfs - Keddo (€ 44,95) A

3. Sienna Goodies - Glossy Olivia Bag (€ 74,95).

Groen

1. Ana Morellini - Marla (nu €24,90 ipv €99)

Jouw smaak niet gevonden? Bekijk meer handtassen in pasteltinten op Ninashop.be

Lees ook op Ninashop.be:

Dit zijn ze: de mooiste cognac handtassen



Handtassen opbergen? Met dit systeem lukt het zeker

Schoudertas is weer helemaal in: dit zijn onze keuzes