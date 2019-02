Oeps, solden gemist? Hier scoor je nog tassen met korting! Loes Liemburg

04 februari 2019

11u30

Bron: ninashop 0 Nina Shopt Heb je die leuke tas net niet meer in de solden kunnen scoren? Geen nood! In de Heb je die leuke tas net niet meer in de solden kunnen scoren? Geen nood! In de NINA shop vind je nog tal van handtassen tegen verlaagde prijzen. Welke beauty sla jij aan de haak?

Kleine blijmakers

Omdat februari al koud en grijs genoeg is, blijven de solden in de online NINA shop gewoon nog even voortduren. Voor jou selecteerden we de vrolijkste kleine handtasjes, om het lentegevoel vast een beetje op te wekken. Ga bijvoorbeeld voor okergeel met een feestelijk kwastje, of voor glanzend rood. Wil je het wat subtieler houden, dan is zachtroze een mooie keuze.

1. Montpulciono - Lucca Baldi

2. Mella - Lia Biassoni

3. Marla - Anna Morellini

Elke dag een tas

Om de laatste winterweken soepeltjes door te komen, zijn opbeurende accessoires onmisbaar! Deze middelgrote handtassen komen elke dag van pas, en hun soepele leer en interessante details maken je outfit net dat tikkeltje sprekender. En geen paniek: ook de rugtas Claire koop je nog altijd in de solden, in cognac en zwart.

1. Claire - Anna Morellini

2. Rochetta - Zoe & Noe

3. Monte Miletto - Pia Sassi

Stevige shoppers

Je trotseert de koude met een lach met onze grote handtassen van Italiaans leder. Stop er een thermosfles en een paar handschoenen in en je dag kan beginnen! Kies voor de aaibare Botte Donato bijvoorbeeld, of de verrassend vormgegeven Nozza. En wie van superzacht houdt, gaat voor velours: dé trend van deze winter.

1. Botte Donato - Pia Sassi

2. Gimignano - Lucca Baldi

3. Nozza - Lia Biassoni

