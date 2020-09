Weekend van de klant Gesponsorde inhoud Nood aan shoptherapie?

‘3 en 4 oktober is Weekend van de Klant’ Weekend van de klant

22 september 2020

17u00 0

Shop-therapy ✔️

Uit onderzoek blijkt dat winkelen ons gelukkiger maakt. Tijdens het shoppen ontstaat er in onze hersenen een piek aan dopamine, een natuurlijke doping voor je brein. Deze gelukstof komt vrij op het moment dat we onszelf ergens mee willen belonen, of dat nu met een reep chocolade of een nieuw paar sneakers is. Winkelen werkt ook kalmerend, omdat het de aandacht afleidt van een zware dag en van lastige emoties. Vooral fysiek shoppen blijkt ons happy te maken. Kom dus (veilig!) uit je kot want wij lijsten 5 voordelen op van een oldskool shoppinguitje:

1. Zien. Voelen. Passen

Dé manier om miskoopjes te vermijden: in een winkel kan je stukken vastnemen én passen.

2. Service op maat

Deskundig, eerlijk en vriendelijk winkelpersoneel biedt aandacht, zelfvertrouwen en inspiratie. Ze helpen jou - met advies op maat - om de juiste keuzes te maken.

3. Let’s get social

Een shoppinguitje is een sociaal gebeuren waarbij je meningen deelt en ideeën uitwisselt. Zelfs als je alleen gaat winkelen, sta je in contact met anderen.

4. Kopen & meenemen

Wat je koopt, neem je mee naar huis. Onmiddellijk behoeftebevrediging: check. Zero verzendkosten: ook check.

5. Beweging!

Shopping is cardio. Enough said.

Opgelet: een shopper’s high is van korte duur en shoppen is geen middel tegen depressies. Wanneer jij je voortdurend slecht voelt kan er op deze manier een shopverslaving ontstaan.

Safety First! ✔️

Klaar voor een portie shopgeluk? Vooraleer je uit de startblokken schiet, lees je best de corona-maatregelen die shoppen veilig én plezierig maken voor iedereen.

Voel je je ziek? Neem geen risico en blijf thuis.

Winkelen is voortaan opnieuw toegelaten met meer dan 2 personen; er geldt geen beperking meer wat betreft het aantal personen dat samen winkelt (op veilige afstand) en de tijd die ze in de winkel blijven.

Draag steeds een mondmasker. Bescherm jezelf en je medemens.

Probeer om niet alles tien keer vast te nemen (moeilijk, we knoooow) en ontsmet regelmatig je handen. Probeer ook om tijdens je shoptrip je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken.

Winkels moeten zich zo organiseren dat iedereen afstand van elkaar kan bewaren, maar je blijft best ook zelf alert. Behoud altijd 1,5 meter afstand van anders shoppers.

Betaal zo vaak als kan contactloos. Vergeet niet om regelmatig het scherm van je smartphone te reinigen en om na een betaling je handen te ontsmetten. Als je tijdens Weekend van de Klant contactloos betaalt, schenken Worldline en Bancontact bovendien 1 eurocent per transactie aan digitalforyouth.be.

Shopping tips ✔️

Meer dan tienduizend handelaars hebben zich ingeschreven voor Weekend van de Klant dus waar je ook gaat shoppen dit weekend, je wordt er vast en zeker verwend.

Toch graag een shoppingtip? Waarom plan je geen tripje naar Hasselt: dit jaar uitgekozen tot Vlaamse Weekendstad 2020, want Hasselt heeft het.

Op het programma in Hasselt?

* Acties, attenties en events bij lokale handelaars

* Radio 2 zal vanuit Hasselt uitzenden

* Animatie in de straten

Kijk voor alle deelnemende winkels en het actuele programma op shopinhasselt.be. Het evenement wordt aangepast zodat het aan alle veiligheidsmaatregelen zal kunnen voldoen.

Speel mee & win een staycation!

Deel tijdens Weekend van de Klant (3 & 4 oktober) een filmpje of een foto in één van jouw favoriete shops op instagram of facebook (tip: zet je post openbaar én tag ook de winkel) met de #weekendvandeklant. De leukste posts maken kans op een citytrip in eigen land of een gastronomisch verwenweek in Duitsland of Frankrijk, telkens voor 2 personen. Winnaars worden bekend gemaakt in de week van 12 oktober.

Shop. Share. Repeat.

Surf naar www.weekendvandeklant.be/wedstrijd en ontdek welke winkels in jouw favoriete shopstad-of gemeente op zaterdag 3 en zondag 4 oktober meedoen aan Het Weekend van de Klant en met welke leuke attentie of originele extra ze jou dat weekend graag verwennen. Shop jezelf happy!