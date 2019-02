Nog geen cadeautje voor valentijn? Met deze handtassen scoor je altijd! Loes Liemburg

07 februari 2019

11u00

Bron: ninashop 1 Nina Shopt Op 14 februari vieren we zoals elk jaar Valentijn, en wat is er fijner dan je partner te verrassen met een cadeautje? Geen inspiratie? Wij zetten de mooiste handtassen hier op een rij. Vind je toch niet wat je zoekt? In onze Op 14 februari vieren we zoals elk jaar Valentijn, en wat is er fijner dan je partner te verrassen met een cadeautje? Geen inspiratie? Wij zetten de mooiste handtassen hier op een rij. Vind je toch niet wat je zoekt? In onze NINA shop vind je nog tal van andere geschikte cadeautjes.

Klassiek met een twist

Wie valt er niet als een blok voor de stijlvolle Alice? Deze veelzijdige schoudertas past bij iedere vrouw en kan mee naar welke gelegenheid dan ook. Dankzij de opvallende rits en vrolijke kwastjes is de Alice zakelijk én speels, en alle essentiële spullen passen erin.

De Serra Dolcedorme is nét even wat ruimer dan de gemiddelde handtas. Cognac past bij elke outfit, zodat je met dit cadeau altijd goed zit. Het perfecte cadeau voor de vrouw van je dromen.

1. Alice - Anna Morellini

2. Serra Dolcedorme - Pia Sassi

Voor vrouwen die gezien willen worden

Voor eigenzinnige vrouwen is er de mooie Olona van Mia Tomazzi. De interessante details maken van deze handtas een echte eye catcher, en dankzij het vierkante formaat kan er extra veel in. De minutieus afgewerkte Olona maakt elke outfit extra feestelijk.

Mag het toch nog iets specialer? Met de Papiniano heb je een lekker excentriek exemplaar te pakken. Met zijn Italiaanse leder met slangenlook, de goudkleurige details en de twee handvatten trekt deze tas alle aandacht naar zich toe. De perfecte tas dus voor vrouwen die niet bang zijn om op te vallen.

1. Olona - Lia Biassoni

2. Papiniano - Mia Tomazzi

Hippe vogels

De Lunigiana is klein van formaat terwijl er toch verrassend veel in kan. De ideale handtas voor iedere dag dus! Het unieke zwarte vlechtwerk en de metalen schouderriem (in twee formaten) geven deze tas een elegante stoerheid. Dat wordt ongetwijfeld een match made in heaven!

Ook de Soncino zal haar hart sneller doen kloppen. Deze kleine rugtas is superpraktisch, én je mag ermee gezien worden. Het luxueus gestikte leder en de goudkleurige ritsjes maken van dit tasje een schot in de roos. Cupido hoeft niet verder te zoeken!

1. Lunigiana - Mia Tomazzi

2. Soncino - Mia Tomazzi

