Lentetrends 2018 Newsflash voor fashionista's: dit zijn de vijf ultieme lentetrends Aangeboden door e5 mode

23 maart 2018

12u00 0 Nina Shopt Nog niet zeker welke trends deze lente zullen scoren? Of welke bij jou passen? We gingen te rade bij een Personal Shopper van e5. Zij gebruikt haar modekennis en stijlervaring om de kleren en accessoires uit de nieuwste collecties te combineren op jouw maat. In die MyStyle-sessies komen vooral deze lentetrends veel terug.

1. Beestig subtiel

Hou je van een wilde look, maar is een volledige outfit in luipaardmotief een tikkeltje te veel? Ga dan voor een blouse of sjaal met een subtielere print. Draag op een toffe jeansbroek en werk af met witte sneakers.

2. Sexy streepjes

Een blouse met verticale strepen is helemaal in én geeft je een slanker figuur. Speel je taille uit door de blouse in je broek te dragen. Houd het comfortabel met een sneaker of go classy met een hakje.

3. Musthave: de hemdsblouse

De hemdsblouse staat centraal deze lente. Maak ze hip door voor een oversized, denim exemplaar te kiezen en te combineren met een broek met hoge taille, eventueel met bindceintuur. Comfy en casual!

4. Jeans blijft in

Ook in 2018 is jeans nog honderd procent hip. Kies voor een leuk kleedje en laat je benen genieten van de lentezon. PS: jeans op jeans is ook een must do.

5. Trendy trenchcoat

In ons Belgenlandje kan de lente nog fris zijn. Gelukkig is de trenchcoat helemaal terug. De favoriet van de Personal Shopper? Een cognackleurig exemplaar!

Wil jij een uurtje gratis shoppen met de Personal Shopper van e5? Maak dan vrijblijvend een afspraak op www.e5mode.be/nl/mystyle. Jij kiest de winkel, de datum en het uur waarop je wil komen.

Een aanrader voor elke drukbezette vrouw die toch haar eigen stijl wil ontwikkelen Eveline (35)

Lezeres Eveline (35) ging al eens winkelen met de Personal Shopper, zij heeft eindelijk haar eigen stijl gevonden.

“Als werkende mama heb ik zelden tijd voor een dagje shoppen. Een vriendin van me verraste me daarom met een afspraak bij een Personal Shopper van e5. Dat is gratis en na afloop ben je niet verplicht om iets te kopen, dat stelde me gerust. Ik kreeg zin om combinaties uit te proberen die ik zelf nooit zou samenstellen. De Personal Shopper en ik praatten en lachten een uur lang en ik paste kleren en accessoires uit de nieuwste collecties. Ze gaf me ook tips over welke kleren mijn goede kanten in de verf zetten en hielp me een stijl te ontdekken die echt bij me past, MyStyle. Een aanrader voor elke vrouw die het ook druk heeft, maar er toch goed wil uitzien.”