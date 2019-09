Met een zwarte handtas zit je altijd goed, dit zijn onze favorieten! Lynn Guillaume

30 september 2019

11u30 0 Nina Shopt Een little black dress hoort in iedere basisgarderobe thuis en als het van ons afhangt voeg je daar vanaf nu ook een LBH aan toe. Je weet wel, een little black handbag. Die combineert echt met alles. Onze betaalbare favorieten van het moment.

Zwart of kleurrijk, met een drukke print of effen… Welke outfit je ook uit de kast haalt, één ding staat vast: je zwarte handtas past er perfect bij. Zwart matcht met alles, oogt immer stijlvol én is lekker tijdloos. Voor een stijlvol exemplaar hoef je trouwens geen fortuin neer te tellen. Deze toppers scoor je al voor max 50 euro.

Handig crossbody

Terwijl je naast het voetbalplein voor zoonlief supportert, tijdens een dagje shoppen of weekendje weg: een crossbody tas is een must have voor iedere vrouw. Terwijl je handenvrij geniet van de leuke dingen in het leven heb je al je essentials toch dichtbij. Makkelijk toch!

(lees verder onder de foto)

1. Navigli - Mia Tomazzi

2. Certaldo - Lucca Baldi

3. Rocker soft - ZARA

Feesttas

Ook een party bag verdient een plekje in je garderobe. Het is de perfecte metgezel voor feestjes, fancy dinertjes of andere gelegenheden met een tikje glitter en glamour. Tel er liever niet te veel geld voor neer. Zo hou jij meer feestbudget over.

(lees verder onder de foto)

1. Marla - Anna Morellini

2. Fiora - Lia Biassoni

3. Lederen handtas met ketting - Mango

Instant klassieker

Een eenvoudige schoudertas is de ideale bondgenoot voor wie het graag praktisch houdt. Niet te veel poeha, wel degelijk, betrouwbaar… én betaalbaar! We like!

(lees verder onder de foto)

1. Hobo bag - Esprit

2. Croc shopper - Warehouse

3. Bagni - Lucca Baldi

