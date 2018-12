Met deze tips gaat je handtas een leven lang mee 6 tips om je handtas op te bergen Lynn Guillaume

06 december 2018

08u30

Bron: ninashop 0 Nina Shopt Een mooie handtas is een investering voor het leven. Laat stofnesten, zonnestralen en schimmels jouw pronkstukken niet beschadigen. Met deze 6 bewaartips kan jij je handtassen een leven lang dragen.

Maak je handtas leeg

Is je handtas aan enkele maanden rust toe? Maak voor je aan opbergen denkt tijd voor een klein onderhoud. Haal alle spullen uit de tas en maak de binnen- én de buitenkant schoon. Voor een exemplaar uit glanzend of synthetisch leer kan je een vochtige microvezeldoek gebruiken. Mat en fragiel leer stof je beter af met wat keukenpapier. Een kledingroller werkt prima om komaf te maken met kleine vuilrestjes op de bodem. Bij een kruimeltsunami haal je er het best de stofzuiger even bij. En last but not least: trakteer je lederen handtas op een laagje leerconditioner. Zo blijft ze langer mooi.

Opgelet met haken

Je handtassen aan de haak hangen, mag dan wel een snelle opbergtruc zijn. Je bewijst er je tas geen dienst mee. De handvaten verslijten sneller en de vorm van je handtas gaat al hangend verloren. Niet doen dus!

Leve de dustbag

Dustbags – je weet wel, die stoffen zakken die je bij dure handtassen cadeau krijgt – dienen niet alleen om je vuile vakantiewas in te bewaren. De handige zakken zijn bedoeld om je handtas tegen stof én verkleuring te beschermen. Gebruik ze dus! Kwam jouw handtas niet met een fancy stofzak? Een katoenen kussensloop oogt iets minder chic, maar levert even goed werk. Kies voor een sloop in een natuurtint. Je wil immers niet dat de Ninja Turtle print van die oude kindersloop zich op je handtas nestelt. En wat je ook doet, bewaar je tas NOOIT in een plastic zak. Die houdt vocht vast en geeft schimmels vrij spel.

Stop je tas in een doos

Toegegeven, een wandrek waarop je al je handtassen etaleert oogt mooi. Maar handig is het niet. Tenzij je graag met een stofnest aan je arm paradeert. Bewaar je handtassen liever in opbergdozen. Kleef een foto of label met omschrijving op de doos zodat je meteen weet waar je favoriete handtas verstopt zit.

In je kleerkast

Wil je toch in een oogopslag kunnen zien welke handtassen je in huis hebt? Bewaar ze dan op een schap in je kleerkast. Zorg ervoor dat je tassen altijd een dak boven het hoofd hebben dat hen tegen stofregen beschermt. Plaats ze dus niet op maar in de kast. Om verkleuring te vermijden kies je het best een plekje in de schaduw.

Geef je tas ruimte

Je handtas in een te krappe doos, stofzak of lade proppen is nooit een goed idee. Let erop dat je tas mooi rechtop kan staan, zonder dat de handvaten naar beneden geduwd worden. Lukt dat niet? Leg de tas dan plat. Zorg voor voldoende ruimte. Een schapverdeler is een handig hulpmiddel om je tassen van elkaar te scheiden. Metalen ritsen, studs en andere versiersels kunnen namelijk vervelende sporen nalaten.

Vul je tas met krantenpapier

Een lederen handtas is zoals lekkere wijn: hoe ouder, hoe beter. Op voorwaarde dat je de tas met liefde behandelt, tenminste. Want verzorg je het leer niet, dan zal je tas gaan rimpelen en haar vorm verliezen. Dé makkelijkste manier om je pronkstukken in shape te houden? Vul ze met krantenpapier zodat ze mooi gevuld rechtop blijven staan. Ook sjaaltjes en pareo’s zijn de perfecte fillers. En zo komt er in jouw kleerkast meteen wat ruimte vrij… Voor een nieuwe handtas!

