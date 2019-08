Met deze kleine handtassen maak je een grote indruk Lynn Guillaume

07 augustus 2019

11u32

Size doesn't matter, toch niet wanneer het op handtassen aankomt. Deze kleine pareltjes moeten heus niet onderdoen voor XL-bags. Shop ze allemaal in onze Ninashop

Multicolor slangenprint

Met haar schakelketting én slangenprint is deze Melanie van Anna Morellini geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Ook de Brera van Mia Tomazzi is een echte showstopper.

1. Melanie - Anna Morellini (€179)

2. Brera - Mia Tomazzi (€199)

Blingbling?

Niet vies van wat blingbling? Goed, want met een portie shimmer zuig je alle blikken naar je toe.

1. Monte Lesima - Pia Sassi (€189)

2. Mina - Anna Morellini (€214)

Groots detailwerk

Een opvallende sluiting, speelse tassel of bijzonder accent? It’s all about the details.

1. Sarteano - Lucca Baldi (€219)

2. Monte Catria - Pia Sassi (€189)

Knalkleur

Een eenvoudig model wordt pas écht interessant als je voor een opvallende kleur durft te kiezen.

1. Bagni - Lucca Baldi (€169)

2. Fiora - Lia Biassoni (€149)

