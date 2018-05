Leve mama: cadeautjes waar ze blij van wordt Jente Hautekeete

05 mei 2018

12u02 0 Nina Shopt Moederdag komt er weer aan en in plaats van voor een last-minute cadeautje te kiezen kan je dit jaar maar beter je best doen. Want ze is het waard. Toch? Wij zochten enkele leuke cadeautjes of uitstapjes bij elkaar voor een geslaagde moederdag.

Leuk om uit te pakken

Mama is de mooiste, en verdient een leuke beauty cadeauset. Een klassieker, maar we kennen maar weinig vrouwen die er niet blij van worden.

Handige beautybag British Rose Collection van The Body Shop € 15,00.

Om haar lachrimpeltjes achter te verstoppen (grapje!)

Duurzame zonnebril van Sigmund & Carl online of bij de betere opticien.

Wie een kleine cadeaubox van allerlei leuke spulletjes wil samenstellen kan inspiratie opdoen bij Radbag. Hier vind je allemaal kleine hebbedingetjes die je cadeau kan doen. Een cactus juwelenhouder, ananasvormige peper- en zoutvaatjes of een gepersonaliseerde mok en poster.

Zeg het niet met een kaartje dit jaar maar met kleding! Zo is het direct duidelijk wie de baas is in huis.

‘Wife – Mom – Boss’ sweater van Decovry.

Lekker luxe

Klassieke mama's houden van juwelen.

Enchanted crown Rose Ring en Glorious Bloom van Pandora € 89,00.

Laat je horloge graveren met een speciale boodschap, een cadeau waar ze lang plezier van heeft.

Harlow Mesh van Komono €149,95

Gestreepte tote bag van Weekday €35,00

De mooiste bloemen in drie handtasparfums.

Rosa Nobile, Peonia Nobile en Magnolia Nobile van Acqua di Parma in een meeneemformaat van 15 ml per flesje. Deze set kost € 57,00.

Paul Smith 'Artist Stipe' hoed €130,00.

DIY

Voor wie toch wil kiezen voor een zelfgemaakt cadeautje zijn er ook tal van leuke opties, een Happy pills flesje bijvoorbeeld. Elk flesje bevat kleine, kleurrijke capsules van 2 cm groot met hierin een blanco briefje. Hier kan je een lieve boodschap opschrijven die je mama kan lezen wanneer ze de capsule opent.

Happy Pills-flesje € 5,95 voor 14 capsules.

Uitstapje om nooit te vergeten

Een avondje uit met z'n tweetjes om eens goed bij te babbelen en dat in een drijvend restaurant op een dromerige locatie? Probeer snel een plekje te pakken te krijgen bij ‘Dinner On The Lake’. Het unieke restaurantconcept 'drijft' van 1 juni tot 2 september aan de Abdij van Roosenberglaan in Waasmunster! Tijdens het etentje zorgen topchefs voor verfijnde gerechten geïnspireerd door de Aziatische keuken.

Voor lunch betaal je € 75,00 (drank inclusief). Een avondreservatie is € 110,00 (exclusief drank).