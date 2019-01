Leder, opvallend of toch maar een rugzak? Dit zijn de ideale handtassen voor op het werk Lynn Guillaume

23 januari 2019

08u20

Bron: ninashop 0 Nina Shopt Je laptop, een flesje water, je portefeuille en wat verloren gelopen kinderspullen… Zeul jij elke dag vlotjes enkele kilo’s mee naar het werk? Dan is een degelijke handtas een absolute must. Dit zijn de leukste exemplaren uit de Je laptop, een flesje water, je portefeuille en wat verloren gelopen kinderspullen… Zeul jij elke dag vlotjes enkele kilo’s mee naar het werk? Dan is een degelijke handtas een absolute must. Dit zijn de leukste exemplaren uit de NINA shop

Ga voor degelijk

De handtas die je het grootste deel van de dag met je meedraagt, kan maar beter tegen een stootje. Kies voor een lederen exemplaar: oersterk, altijd stijlvol én duurzaam. En natuurlijk speelt ook het formaat een rol. Een ietwat moderne laptop is ongeveer even groot als een A4-tje. Je ideale werktas dus ook, al voorzie je voor de zekerheid het best wat extra centimeters. En last but not least: let op de hengsels. Een model met lange hengels hang je makkelijk over de schouder. Handig, want zo heb jij je handen vrij.

1. Monte Cimone (Pia Sassi, €249)

2. Caroline (Anne Morellini, €98,70 ipv €329)

Leuk detail

Blijf altijd jezelf, ook op de werkvloer. Met een beetje persoonlijkheid toevoegen aan je werktas is dus absoluut niets mis. Een opvallend kleurtje geeft een klassiek model wat extra pit. En ook een hippe dierenprint kan best als je voor een neutrale kleur kiest.

1. Collodi (Lucca Baldi, €289)

2. Diveria (Lia Biassoni, €329)

Minitasje

Gebruik je na de werkuren liever een andere tas? Dan kan een compact tasje in je werktas je heel wat tijd besparen. Bewaar er je sleutels, make-up en andere kleine spullen in. Om van handtas te switchen hoef je zo niet langer je tas leeg te kieperen. Enkel je minitas en portefeuille verhuizen naar een andere stek.

Marla (Anna Morellini, €99)

Op de rug

De tijd dat een rugzak enkel voor een dagje pretpark uit de kast mocht, is al lang voorbij. Enkele jaren geleden maakte de backpack een rentree in modeland, en wat ons betreft mag dat gerust zo blijven. Deze stijlvolle toppers bieden plaats voor al je spullen en mogen ook op kantoor gezien worden.

1. Vermentine (Zoe & noe, €299)

2. Claire (Anna Morellini, €289)

