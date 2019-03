Klein en elegant of stoer en robuust: een zwarte handtas valt nooit uit de toon. Hier vind je de grootste kortingen Loes Liemburg

07 maart 2019

11u28

Bron: ninashop 0 Nina Shopt De echte lente laat nog even op zich wachten, en wat is er beter dan een nieuwe handtas om die druilerige dagen te trotseren? Neem snel een kijkje in de De echte lente laat nog even op zich wachten, en wat is er beter dan een nieuwe handtas om die druilerige dagen te trotseren? Neem snel een kijkje in de NINA shop en scoor er alle zwarte tassen met 70% korting!

Een zwarte handtas is een must-have in elke garderobe. Of je outfit nu zakelijk, chic, feestelijk of casual is, een zwarte tas valt nooit uit de toon en matcht met al je favoriete kleuren. Voor wie toe is aan een nieuwe tas, maakten we vast een selectie van onze lievelingsexemplaren.

Kleine wondertjes

De Marla van Anna Morellini is klein maar heel fijn. Met zijn rechte lijnen en zachte slangenleerlook geeft dit tasje echt een boost aan je outfit. De Marla is als clutch te dragen maar komt ook met een bijpassende schouderband. Met ruimte voor je telefoon, portemonnee en lippenbalsem heb je verder niets nodig!

Een tweede favoriet van bescheiden formaat is de Alice. Dit elegante tasje blinkt uit in ronde vormen en speelse details. De stoere ritssluiting is in één beweging te openen met het grappige kwastje, en het binnen- en achtervakje zijn super praktisch voor je kleine spullen. In de vlotte Alice passen al je essentials én een beetje meer.

(lees verder onder de foto)

1. Marla - Anna Morellini

2. Alice - Anna Morellini

Maak een statement

Voor wie een statement wil maken is er de Nicole. Dit tasje is net zo breed als de Marla en de Alice, maar heeft meer bergruimte dankzij zijn vierkante vorm. Het Italiaanse leder met romantisch bloemenmotief contrasteert mooi met de stevige gouden ritsen en gespen. De Nicole is als handtas én als schoudertas te dragen en is voorzien van twee handige binnenvakken.

Stijlgoeroes kunnen niet om de Olona van Lia Biassoni heen. Deze elegante handtas levert je gegarandeerd nieuwsgierige blikken op! Het vierkante tasje heeft een lichte uitstraling, met subtiele goudkleurige details. De schouderriem van 120 centimeter is met een simpele knoop aan de tas bevestigd, en de grote flap zorgt ervoor dat al je spulletjes veilig opgeborgen zitten.

(lees verder onder de foto)

1. Nicole - Anna Morellini

2. Olona - Lia Biassoni

Grootse plannen

Heb je grootse plannen, dan komt een flinke handtas als de Alba van pas. Dit exemplaar van Anna Morellini is voorzien van een stevig handvat met metalen details. De ritssluiting opent fluks met de leren bandjes en de binnenvakken met ritsjes bieden plaats aan je belangrijke spullen. De Alba koop je nu met 74% korting!

De Montecarlo van Lucca Baldi tot slot is een prachtig staaltje Italiaans vakmanschap. De kleine shopper sluit met een rits en een sierlijk, smal bandje met metalen afwerking. De Montecarlo is voorzien van handige metalen voetjes, een extra schouderriem en een telefoonvak, zodat je gsm vrij van krassen blijft. Met zijn Zuid-Europese elegantie waan je je op een filmset of een zonnige boulevard!

(lees verder onder de foto)

1. Alba - Anna Morellini

2. Montecarlo - Lucca Baldi

Bekijk hier alle zwarte handtassen aan 70% korting!

Lees ook binnen onze NINA shop:

Lentekriebels! Dit zijn de leukste handtassen voor de lente

5 stappen om je handtas mooi te houden

Het heuptasje is terug van weggeweest: dit zijn onze favorieten