Rosada Gesponsorde inhoud Ken jij Designer Outlet Roosendaal al? Advertorial van Designer Outlet Roosendaal

03 juni 2019

06u00 0 Nina Shopt Shoppen in een outlet? Veel mensen moeten er niet aan denken. Ze zijn bang om terecht te komen in een soort loods met stapels afgeprijsde artikelen waartussen ze toch niks moois vinden. Tót ze een dagje naar Designer Outlet Roosendaal gaan. Dan veranderen ze in een keer van mening!

Op ongeveer een halfuurtje rijden van Antwerpen ligt dit voor velen onontdekte fashion pareltje. Een soort minidorp met allemaal boetiekachtige winkels. Je vindt er meer dan 100 shops en dat zijn niet van de minste: Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Nike, Levi’s, BALR, MyBrand, Guess, River Woods en ga zo maar door. En altijd met kortingen tot 70%.

Leuke events, langer open

Fijn is ook dat Designer Outlet Roosendaal de komende periode allerlei speciale acties voor jou in petto heeft. Met Pinksteren start de Summer Sale, in juli en augustus is het center iedere avond tot 20 uur open. Regelmatig worden er bovendien speciale Late Night Shopping events georganiseerd met extra lange openingstijden (tot 22 uur) en extra aanbiedingen tot wel 80%!

Een hele dag op stap

Omdat het center prima bereikbaar is met de auto (het ligt langs de A17) en met het openbaar vervoer, is Designer Outlet Roosendaal een perfecte bestemming voor een dagje uit. Parkeren kost slechts 2 euro per dag en er zijn verschillende food spots om even tot rust te komen. Om daarna weer lekker verder te shoppen...

Spontane modeshow

Om het center te promoten organiseerde Designer Outlet Roosendaal onlangs voor het Centraal Station van Antwerpen een zogenaamde Fashion Mob: uit het niets ontstond een spontane modeshow met modellen die overal en nergens vandaan kwamen, gekleed in de merken die verkrijgbaar zijn in het center. Je zou voor minder zin krijgen om meteen naar Roosendaal te vertrekken voor een nieuwe outfit.

Kom jij binnenkort ook eens langs in Roosendaal? Meer info vind je op www.designeroutletroosendaal.nl.

Dit artikel wordt u aangeboden door een adverteerder en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.