Je suède tas onderhouden? Makkelijk dankzij onze tips Loes Liemburg

21 maart 2019

11u01

Bron: ninashop 0 Nina Shopt Suède wordt gemaakt van de binnenkant van leer: zacht en luxueus, maar ook veel kwetsbaarder dan andere soorten leder. Suède kan niet goed tegen regen en vraagt een speciale behandeling van vlekken. Met deze tips houd je je suède handtas in optimale conditie!

Impregneren

Suède houdt niet van water. Impregneer je suède tas daarom met een water- en vuilafstotende spray. Als je iedere zes weken een dunne laag aanbrengt, is je tas goed beschermd! Is je tas toch nat geworden na een slecht getimede stortbui, droog ze dan niet op de verwarming, maar stop er kranten in die het vocht absorberen. Anders wordt het leer hard en lelijk.

Borstelen en gommen

Vlekken op suède kun je het best direct verwijderen met een speciaal suèdeborsteltje. Een schone tandenborstel of nagelborsteltje werkt ook. Regelmatig borstelen voorkomt ook dat er gladde plekken ontstaan op je tas. Borstel wel steeds in dezelfde richting, anders slijt het leer! Je kunt vlekken ook met een suèdegommetje verwijderen, wrijf dan zachtjes over het leder tot de plek weg is.

Stomen

Stomen werkt ook goed tegen vlekken in suède. Je kunt gewoon een pannetje water koken en de tas erboven houden. Zorg er wel voor dat ze niet te nat wordt. Daarna kun je het vuil eraf borstelen. Je kan je tas ook in de badkamer hangen als je een douche neemt, dat geeft meteen een impuls aan de kleur. Voor een grondige wasbeurt breng je je tas best naar de stomerij.

Opbergen

Stop je tas niet in een plastic zak om hem op te bergen. Het leder moet kunnen ademen! Bewaar de tas in een stoffen zak of kussensloop, en leg ze op een koele donkere plaats. Vul de tas op met oude kranten, zodat het leer zijn vorm behoudt.

