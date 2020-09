Weekend van de klant Gesponsorde inhoud In het shoppingspoor van Anke Buckinx Aangeboden door Weekend van de klant

30 september 2020

12u00 0

Anke Buckinx maakt je doorheen de week vrolijk wakker op radiozender Joe én neemt je tijdens ‘Weekend van de Klant’ opgewekt mee op shoptrip in hometown Hasselt: “Ik laat me niet tegenhouden om te winkelen, de economie moet gered worden (lacht).”

Wie? Anke Buckinx (40)

Ken je van... De Ochtendshow die ze samen met Sven Ornelis presenteert op Joe. Ze is de stem van Huizenjagers (VIER) en van diverse reclamespots en ze schrijft een column in Het Belang van Limburg.

Woonplaats: Hasselt

Personal info: Anke is twee jaar verloofd met Tom en mama van Lou (5) en Max (1).

Woman on a mission

“Hoewel ik dagelijks aan etalageshopping doe, was het een eeuwigheid geleden dat ik er nog eens een dag op uittrok om te gaan shoppen. Het ontbreekt me vaak aan tijd. Jammer, want als ik ergens energie van krijg, dan is het wel van een dagje qualitytime in de stad. Pure luxe, echte me-time. In Hasselt is het bovendien heerlijk shoppen. De stad is klein, dus je kan alles perfect te voet doen. Bovendien heeft Hasselt er met Quartier Bleu een nieuwe buurt bij, aan het water, met leuke winkels en restaurantjes. Saint-Tropez in het hart van de stad. Maar ook in de binnenstad krioelt het van de leuke shops. Hasselt is altijd in beweging.

Corona heeft lange tijd roet in het eten gestrooid, maar nu laat ik me niet meer tegenhouden: de economie moét gered worden (lacht). Een mondmasker went, ik heb altijd handgel op zak en als ik niet contactloos kan betalen dan gebruik ik mijn sleutels om mijn code in te voeren. Voorts was ik tijdens mijn shoptrip aangenaam verrast dat de winkels zo hard hun best doen om het shoppen veilig en fijn te laten verlopen.”

9 favoriete adresjes

1. PUUR

“Een shopdag begint met een koffie bij PUUR. Zo hebben mijn shopbuddy en ik meteen bijgekletst en kunnen we ons in de winkels op de essentie concentreren (lacht). Je kan hier ook ontbijten en lunchen, bourgondisch én gezond.” Botermarkt 22

2. Notre Maison

“Deze nieuwe boetiek heb ik pas ontdekt. Hier vind je stoere streetwear voor mannen en vrouwen. Het is één van die shops waar ik werkelijk àlles mooi vind: oversized sweaters, leren shortjes, stoere jeans. Ook de prijzen zijn een meevaller.” Dokter Willemsstraat 2

3. Caviar

“Laat je niet afschrikken: bij Caviar vind je zowel duurdere stuks als budgetvriendelijke items, maar allemaal even exclusief. Ben je op zoek naar een feestlook? Dan is dit the place.” Demerstraat 101

4. Paplou

“In deze conceptstore vind je behalve edgy casualwear ook toffe interieurspullen en originele juwelen. Ik ben fan van de mooie paperware en de Veja sneakers. De focus ligt op lokaal, eco en fairtrade.” Dorpsstraat 37b

5. La Bottega

“Een klassieker. Behalve schoenen shop je hier tegenwoordig ook kledij en interieurspullen. In de bistro kan je even je voeten laten rusten en overdenken of je dat derde paar echt wel nodig hebt (het antwoord is wellicht ja). Hier scoor ik al mijn kerstcadeaus.” Paardsdemerstraat 9

6. Piu Piu

“Eén van mijn vaste adresjes. Deze boetiek wordt uitgebaat door twee Portugese zusjes. Je kan hier behalve bloemenjurkjes, wollige truitjes en toffe jumpsuits ook heel leuke mondmaskertjes kopen. Hippe, betaalbare mode én een topservice.” Demerstraat 61

7. Maison Mathis

“Brasserie Maison Mathis ligt in Quartier Bleu waar ook ketens zoals H&M, JBC for kids, Only en Juttu gelegen zijn. Hier kan je van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat terecht voor een hapje met uitzicht op het water. De kaart is erg uitgebreid.” Slachthuiskaai 7c

8. Art Choc

“Eigenlijk zou ik deze beter geheim houden want sinds ik dit restaurant bij iedereen aanraad, zit het altijd stampvol. Tijdig reserveren dus. De kaart is beperkt, maar de gerechten (Frans met mediterrane invloed) zijn stuk voor stuk verfijnd. Heel gezellig ook.” Ridder Portmansstraat 8

9. Yup Hotel

“Maak je er een weekendje van? Vlakbij de shops kan je stijlvol overnachten in boetiekhotel Yup. Het Italiaans restaurant dat bij het hotel hoort is de moeite waard.” Thonissenlaan 52