Hoe kleed je je voor een etentje met je ex? En andere stijlvragen opgelost door een Parisienne Style secrets van Ines de la Fressange Eva Van Driessche

17u41 0 NINA Ines de La Fressange Nina Shopt Zelfs met een overvolle kleerkast vragen we ons soms nog af: wat draag ik vandaag? Ines de la Fressange is een beroemd Parijs stijlicoon, zij lijkt wel elke dag te weten wat ze moet aantrekken. Als iemand weet wat stijl is, is zij het! In een nieuw boek geeft ze je de perfecte outfit voor elke gelegenheid.

Mijn ex vraagt me mee uit eten

"Je laat het beeld van de 'vamp die je moet veroveren' los en kiest voor een subtiel verleidingswapen: de kokerrok. Een niet al te suggestief decolleté, subtiel, een hemdje volstaat."

Nina Date met je ex

Saturday Night Fever

"We gaan niet in een wit pak John Travolta uithangen. Dat is op zich best leuk, maar allang passé. Het discoaccent zit in de goudkleurige top. Die geeft lomperiken die met je flirten de kans om te zeggen dat je helemaal glimt. En maak het jezelf niet moeilijk met hakken. Om de hele nacht te kunnen dansen heb je platte schoenen nodig. Zelfs Assepoester houdt het niet tot na middernacht vol op haar muiltjes."

Nina Dansen op zaterdag

Aan de schoolpoort

"Ga vooral niet met een klein handtasje dat je in je hand moet houden. Daarmee verraad je dat je niet weet dat je kind iets lekkers wil als hij uit school komt. Het juiste tenue bestaat uit een jeans, trui en sneakers, want het zou best wel kunnen dat je achter je kind aan moet hollen."

Nina Modelmoeder

Stijltips uit: la Parisienne Lookbook van Ines de la Fressange, uitgegeven bij Terra. De shopping voegden we zelf toe.

Terra La Parisienne