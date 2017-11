Hebben! Met deze kerstcollectie van Disney doe je iederéén een plezier SV

07u57 0 Primark Nina Shopt Heeft de Secret Santa-gekte weer toegeslagen en heb je geen flauw idee wat je voor jouw 'slachtoffer' moet kopen? Geen nood, Primark schiet je maar al te graag te hulp. Met hun nieuw Disneycollectie speciaal voor kerst, om precies te zijn. Daar kan je gewoon niét mis mee gaan.

Van prinsessensokken tot een warme Disneytrui om thuis gezellig mee op de bank te zitten. Of wat dacht je van kerstballen in de vorm van Minnie, een dekentje van Iejoor of een tas met een Mickey-pakje aan? Eerlijk? Wij willen liefst gewoon alles.

Primark / NINA

Prinsessen sokken, € 3,50

Minnie en Mickey mok, € 7 per stuk

Minnie kerstbal, € 6

Iejoor deken, € 18

Chip kopje, € 6

Mickey & friends trui, €10