Happy birthday: Belgische juwelenontwerpster deed zichzelf 60 juwelen cadeau

13u57 0 Dominica Ceuleers Nina Shopt Het is niet aan haar te zien, maar de Belgische juwelenontwerpster Anne Zellien blaast dit jaar zestig kaarsjes uit. En dat viert ze met een vintage collectie van zestig pièces uniques die als het ware haar levensverhaal vertellen. "Noem het gerust één groot zelfportret."

Anne Zellien heeft altijd al een zwak gehad voor het grote symbool. De ontwerpster staat bekend voor haar sentimentele juwelen met persoonlijke gravures en verborgen boodschappen als ideaal gedenkteken voor de geboorte van een kind, een huwelijk, het overlijden van een dierbare of een speciale gelegenheid. Het mag dus niet verbazen dat ze voor haar eigenste zestigste verjaardag nog een tandje bijzet. Voor de zestig unieke vintagejuwelen die ze speciaal maakte werkte ze met edelstenen en fantasiejuwelen uit de jaren 30 tot 60 en assembleerde ze ze met goud en zilver tot echte eyecatchers.



"Toch zijn ze niet peperduur, ik hou het vrij democratisch. Bij zo'n vintage collectie denk ik niet commercieel, het plezier ligt hem in het maken. Het is mijn manier van herbronnen, dan stromen er tal van ideeën voor mijn volgende collecties."

Laatbloeier

Mon Histoire, zoals de collectie heet, is een terugblik op dingen die Anne fijn vindt, een emotie of een hommage aan personages die ze bewondert of plekken waar een bepaalde herinnering aan vasthangt. Zo zijn er oorbellen die haar terugbrengen naar een memorabele reis naar Venetië (Souvenir à Venise) of een armband als eerbetoon aan Fulco di Verdura, de juwelenontwerper van Coco Chanel. Maar evenzeer aan haar mama die ze uiterst elegant vond.



Al wil ze niet te hard in het verleden blijven hangen. De toekomst is het enige wat telt. "Veel mensen zijn op hun zestigste al aan het afsluiten, maar ik schakel nog een paar versnellingen hoger. Ik vind dat ik nog veel te vertellen heb en weet dat ik nog meer aankan, minstens tien jaar, als mijn gezondheid het toelaat. Ik ben altijd een laatbloeier geweest. Op mijn 39ste pas ben ik begonnen met mijn merk. Ik was een alleenstaande mama en om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen, had ik twintig jaar lang een job als boekhoudster in de diamantsector. Heel saai, als je zo creatief bent als ik (lacht). Dat is nu niet meer het geval. Elke dag is boeiend. Het is constant bijsturen. Vóór de bankencrisis toesloeg, stond ik op beurzen in Parijs en verkocht ik tot in Japan, maar op een bepaald moment is iedereen afgehaakt. Nu blijf ik onder de kerktoren en dat draait goed. Laat mij dat maar verder uitbouwen!"

Annes collectie 'Mon Histoire' wordt vandaag voorgesteld en verkocht van 13 tot 17 uur op een bijzondere locatie op Mechelseplein 21 in Antwerpen. Wat overblijft, zal later in haar boetiek in de Kammenstraat te koop aangeboden worden.

