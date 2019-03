Handige handtassen voor een zonnige daguitstap Loes Liemburg

28 maart 2019

11u00

Bron: ninashop 0 Nina Shopt De paasvakantie is in zicht en de zon laat zich steeds vaker zien, tijd dus voor leuke daguitstapjes! Of je nu met je partner, een groep vriendinnen of je gezin op pad gaat, met deze handige tassen kun je er een hele dag op uit zonder zorgen.

Essentials bij de hand

Een oude bekende uit de jaren 90 is helemaal terug en heeft gelukkig een flinke metamorfose ondergaan: het heuptasje! Met een zwierig exemplaar van Italiaans leder mag je gezien worden. Hoewel je in zo’n tasje geen hele lunchpakketten kwijt kunt, zijn ze handig om je essentiële spullen steeds bij de hand te hebben tijdens een dagje uit. Je telefoon, portemonnee, sleutels en treinkaartjes liggen voor het grijpen, zodat je je kunt concentreren op het grote genieten.

1. Brugherio - Mia Tomazzi

2. Emma - Anna Morellini

Op de rug

Voor een dagje Planckendael of de zee is een rugzak misschien wel je eerste keus. Kies voor een stijlvol exemplaar van kwalitatief leder, zodat je je geen scholier of backpacker hoeft te voelen. Een zware tas draag je zoveel comfortabeler op je rug, en dankzij allerlei voor- en binnenvakjes kun je je spullen er georganiseerd in opbergen. In de NINA shop vind je tal van rugzakken. Van klassieke tassen tot hippe kleurtjes en leuke ritsjes.

1. Matilde - Anna Morellini

2. Kika - Anna Morellini

3. Vermentino - Zoe & Noe

Zeeën van ruimte

Voor wie naast de zonnecrème graag ook nog meerdere brooddozen, tijdschriften en waterbussen meeneemt, is de grote shopper dé tas voor een dagje weg. Ga niet voor de grote sporttas van je zoontje, maar kies een kleurige leren handtas! Een zakelijke satchel bag in een vrolijke kleur kan prima mee op een daguitje, of wat dacht je van een leren tote? Deze handtassen met extra schouderriem maken het voor jou extra makkelijk. Wedden dat er zelfs ee, picknickkleedje in past?

1. Nure - Lia Biassoni

2. Milena - Anna Morellini

3. Fosdinovo - Lucca Baldi

In onze NINA shop vind je nog tal van leuke tassen!

