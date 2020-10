Ga als Parisienne door het leven met deze elegante handtassen

05 oktober 2020

13u30 0 Nina Shopt Geen volkje met een groter aangeboren modegevoel dan Parisiennes. 100% stijlvol, immer subtiel en toch een tikje stout. NINAshop ging op zoek naar de mooiste handtassen voor jouw Parijse fashion look.

Less is more

Een van dé succesfactoren van het stijlgevoel van Parisiennes? Het lijkt altijd alsof hun outfits zonder al te veel moeite zijn samengesteld. De basisregel? Blijf weg van schreeuwerige prints, een overdosis glitters en andere opsmuk, maar zweer bij minimalisme. Deze lederen kwaliteitstassen zwier je binnen enkele jaren nog steeds met plezier om de arm. Hebben!

1. Mallero, Lia Biassoni (Nu 79,90 euro ipv 329 euro)

2. Monte Cimone, Pia Sassi ( Nu 174,30 euro ipv 249 euro)

3. Myomy (179,95 euro)

Zweer bij een neutrale tint

Beige, nude, donkerblauw en zwart zijn de basiskleuren van de Parijse garderobe én matchen perfect met een elegante handtas in een bleke tint. Je look pimpen met een streepje kleur? Zet je lippen of nagels in de verf met een dieprode tint, helemaal à la Parisienne.

1. Lola, Anna Morellini (189 euro)

2. Nure, Lia Biassoni (299 euro)

3. Zara (59,95 euro)

Een tikje stout

Verwar eenvoudig niet met saai. Want ook bij de Parijse look is er plaats voor sexyness. Denk aan een handtas met opvallende schakelketting, metalen studs of een ander stoer accent. In combinatie met zwart leder een echte winner.

1. Lunigiana, Mia Tomazzi ( Nu 59,60 euro ipv 149 euro)

2. Monte Gorzano, Pia Sassi ( Nu 71,70 euro ipv 239 euro)

3. Valentino by Mario Valentino (119,99 euro)

