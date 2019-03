Fantastico: de nieuwe collectie van NINA shop is er! Helemaal mee met de tassentrends Hilde Geudens

18 maart 2019

11u28

Bron: ninashop 0 Nina Shopt Kleurrijk, neutraal, laptopvriendelijk of klein: alles kan, alles mag dit seizoen. Kies je outfit en werk je look af met de mooiste handtassen uit de Kleurrijk, neutraal, laptopvriendelijk of klein: alles kan, alles mag dit seizoen. Kies je outfit en werk je look af met de mooiste handtassen uit de NINA-webshop

Ssssnake

Niet weg te denken dit seizoen: de slangenprint. Wie een statement wil maken, kiest een opvallende kleur (hallo, exotisch accentje!), maar ook in subtiel grijs of bruin is deze print een regelrechte hit.

Hoe? Altijd goed met effen stuks. Durfals gaan voor een eigenzinnige mix met kleur en prints.

1. Pontedera - Lucca Baldi

2. Monte Livrio - Pia Sassi

3. Brera - Mia Tomazzi

4. Papiniano - Mia Tomazzi

5. Melanie - Anna Morellini

6. Luna - Anna Morellini

Multitasking

Noem het een goede investering, de aanschaf van zo’n strakke totebag of shopper. Dé uitkomst voor wie veel moet meesjouwen en goed voor werk, weekend of waar dan ook.

Hoe? No-nonsense aan de hand of stevig onder de arm geklemd, rustend op de heup.

1. Pietrasanta - Lucca Baldi

2. Mallero - Lia Biassoni

3. Monte Schiara - Pia Sassi

4. Romy - Anna Morellini

On the go

Superhandig, stylish en cool: heup- en crossbodytassen. Voor de snelle dames onder ons, met de handen vrij voor telefoon, koffie en agenda.

Hoe? Een heuptasje kan als riem in de taille (bij voorkeur over je blazer of jas) of schuin over de schouder.

Crossbodytassen mogen hoog op de borst of gekruist op de rug. Je hoeft het trouwens niet bij één tasje te houden. Veel designers gaan voor looks met meerdere tasjes.

1. Emma - Anna Morellini

2. Cetona - Lucca Baldi

3. Suvereto - Lucca Baldi

4. Olona - Lia Biassoni

5. Emma - Anna Morellini

6. Enna - Lia Biassoni

Knalkleur

Kleur bekennen is de boodschap. Match je tas met je kleurrijke jurk of ga voor een gedurfd contrast. Worden we vrolijk van.

Hoe? Alle kleurcombinaties zijn toegestaan.

1. Trebbia - Lia Biassoni

2. Taro - Lia Biassoni

3. Lesina - Lia Biassoni

Aan de hand

De statige aan-de-handtas was een graag geziene gast tijdens de shows. Hét summum van damesachtig.

Hoe? Je neemt de tas stevig bij de hand. Dat gezwaai aan de arm met een hand in de lucht doen we niet meer.

1. Nure - Lia Biassoni

2. Monte Rosa - Pia Sassi

3. Secchia - Lia Biassoni

All that beige

Beige maakt dit seizoen het mooie weer. Ook op handtassengebied.

Hoe? Een beige tas past bij alles. Helemaal nu en ongeëvenaard chic: van top tot teen in beige, inclusief je handtas en schoenen.

1. Nozza - Lia Biassoni

2. Monte Viso - Pia Sassi

3. Sofia - Anna Morellini

4. Callida II - Anna Morellini

Matchy-matchy

Het mag weer, je outfit en tas in dezelfde kleur. Zelfs een handtas met dezelfde print als je jurk of jas is toegestaan. Mooi én makkelijk.

Hoe? Deze trend werkt niet alleen met kleur. Ook een witte, zwarte of beige tas op een dito jurk of pak is prachtig.

1. Rue Blanche (jumpsuit) - Valsecca - Lia Biassoni

2. Filippa K (jurk) - Macerata - Lucca Baldi

3. Alix The Label (kostuum) - Serio - Lia Biassoni

4. Julia June (jurk) - Sarteano - Lucca Baldi

Aan de ketting

Groot en grof, klein en verfijnd, lang en kort: schakelkettingen blijven een hit.

Hoe? Crossbody of damesachtig aan de schouder. Of met het hengsel in de hand, als ware het een handtas. Aantrekkelijk nonchalant.

1. Fiora - Lia Biassoni

2. Kira - Anna Morellini

3. Staffora - Lia Biassoni

4. Monte Viglio - Pia Sassi

