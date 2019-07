Eindelijk solden! Met deze tijdloze tas zit je altijd goed Lynn Guillaume

03 juli 2019

13u32

Bron: ninashop 0 Nina Shopt De solden zijn in het land, en dat hebben we ook bij NINA begrepen. Vijf weken lang trakteren we jullie in onze De solden zijn in het land, en dat hebben we ook bij NINA begrepen. Vijf weken lang trakteren we jullie in onze ninashop op nog straffere koopjes.

Deze beauty van Anna Morellini mag de aftrap geven van onze vijf soldenweken. Met haar tijdloze design is deze schoudertas ‘Alba’ een echte klassieker. Speel je op veilig met een exemplaar in beige, donkerblauw of zwart? Of mag het wat opvallender en ga je voor rood of bordeaux? Deze Alba van Annna Morellini bestaat in 9 kleuren. Voor ieder wat wils!

Alba - Anna Morellini (€69,90 ipv €279)

Niet overtuigd door deze tijdloze tas? Bekijk hier alle andere handtassen die je scoort met 70% korting!

