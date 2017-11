Een zwak voor koopjes? Zo vermijd je impulsaankopen Sophie Vereycken

Morgen is het Black Friday, en hoewel het gebruik bij ons een stuk minder ingeburgerd is, pakken de meeste winkels wel uit met kortingen. En zeg nu zelf, die broek ziet er meteen een stuk aantrekkelijker uit met een rode streep door het prijskaartje. Totdat je een maand later doorhebt dat je het ding nog nooit gedragen hebt. Hoe vermijd je zoiets?

Ken je 'triggers'

We hebben allemaal onze 'triggers', waardoor we geneigd zijn om sneller onze portefeuille boven te halen. Misschien shop jij sneller wanneer je moe bent, een dipje hebt of net erg opgewekt bent? Weet waar jij gevoelig voor bent, en zorg dat je dan braaf binnen blijft. En ja: leg ook die laptop en visakaart maar ver weg.

Stel een plan op

Wie gaat shoppen voor een mosterdgele hoge taillebroek, komt gegarandeerd met lege handen thuis. Wanneer je daarentegen naar het centrum trekt zonder dat je iets nodig hebt, bezwijk je 's avonds bijna onder de winkeltassen. Klinkt herkenbaar? Logisch, want als je zonder meer gaat winkelen, zie je plots veel meer leuks. Stel daarom op voorhand een aanvalsplan op. Wat wil je kopen? En vooral: hoeveel wil je eraan spenderen? Stel een lijstje op en hou je daaraan. Als je vanavond wat tijd hebt, is het zelfs slim om op voorhand al eens langs de etalages te lopen en te kijken wat je leuk vindt én hoeveel het kost.

Wees op je hoede in de winkel

Het is alom geweten dat winkels er alles aan doen om ons zo veel mogelijk geld uit de zakken te kloppen. Een aangenaam deuntje, een gemoedelijke sfeer, ... vooral in de winter zijn we gevoelig aan de gezellige drukte die in de winkelstraten heerst. Besef dat alles wat je hoort, ziet en ruikt erop gericht is om je te doen kopen. Zo wees onderzoek bijvoorbeeld al uit dat we geneigd zijn om meer uit te geven wanneer we de geur in een winkel aangenaam vinden. Natuurlijk is een aangename omgeving fijn, maar laat je er niet door vangen en hou je aan je lijstje.

Reken eens uit hoelang je ervoor moet werken

Sta je toch te twijfelen over een bepaald stuk? Reken dan eens uit hoelang je ervoor zou moeten gaan werken. Wie weet is het wel een prachtige jurk, maar staat het nog even leuk wanneer je beseft dat je er een week voor naar kantoor moet gaan? Wat ook kan helpen, is uitrekenen hoeveel het nog kost 'per gebruik'. Een winterjas doe je bijvoorbeeld veel vaker aan dan een glitterrokje. Die winterjas mag dan in aankoopprijs iets duurder zijn, wedden dat je er veel meer uithaalt dan een rokje dat je misschien één of twee keer per jaar uit de kast haalt?