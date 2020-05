Een nieuwe handtas? Eenvoud steelt de show! Redactie

14 mei 2020

11u00 0 Nina Shopt Om indruk te maken heb je geen schreeuwerige logo’s, drukke prints of blingbling nodig. Ninashop.be selecteerde enkele minimalistische handtassen die de show stelen door hun eenvoud. De perfecte match voor wie houdt van subtiele elegantie.

Voor je feestjes

Een clutch of elegante schoudertas is een must have voor iedereen die van een feestje houdt. Deze stijlvolle tassen complementeren je partydress zonder te overheersen. Zo krijgt je feestoutfit de aandacht die hij verdient én kan je tas de volgende keer probleemloos weer mee op stap.

1. Anna Morellini - Lola (€ 44,70 ipv € 189)

2. Zara - Minishopper (€ 12,99 ipv € 19,99)

3. Anna Morellini - Arianna (€ 53,70 ipv € 179)

Voor het leven

Uit kwaliteitsleer, praktisch en heerlijk tijdloos: deze handtassen bewijzen dat less écht more is. Goed voor jarenlang plezier.

1. Zoe & Noe - Cecina (€ 98,70 ipv € 329)

2. Lucca Baldi - Radicofani (€ 72,90 ipv € 309)

3. Royal Republiq - Evening bag (€ 135,95 ipv € 159,95)

Voor grootse momenten

Dankzij haar formaat springt een XL-tas sowieso in het oog. Hou je het graag wat subtiel? Dan zijn deze stijlvolle exemplaren vast iets voor jou! Dat een minimalistische look verre van saai hoeft te zijn, bewijzen deze drie toppers.

1. Lucca Baldi - Cecina (€ 98,70 ipv € 329).

2. Iittala - Issey Miyake (€ 139)

3. Anna Morellini - Ava (€ 95,70 ipv € 319)

Meer inspiratie nodig? Bekijk de stocksale op Ninashop.be (op = op)

Bron: Ninashop.be