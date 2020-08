Een nieuwe handtas? Drie nazomertrends om niet te missen Lynn Guillaume

27 augustus 2020

13u00 0 Nina Shopt Op de valreep nog een soldenkoop doen of op zoek naar een handtas waar je ook in het najaar plezier aan beleeft? Met deze indian summertrends zit je goed!

Foxy karamel

Nét iets krachtiger en eigentijdser dan cognac: meet foxy karamel! Dé trendkleur deze nazomer. Je zag deze warme tint al eerder opduiken bij de populaire karamel-balayages en nu zet de trend zich dus door naar je garderobe. Combineer karamel met een felle tint als azuurblauw of felgeel voor een pittige nazomerlook. Liever wat zakelijker? Dan zit je goed met wit of lichtgrijs. Ook rood, paars en olijfgroen zijn een prima match, maar blijf weg van zwart! Ben je nog niet klaar voor een outfit in karamelbruin? Met deze mooie handtassen surf je alvast mee op de trend.

1. Anna Morelli - Cicilia (nu 149,50 euro ipv 299 euro)

2. Lia Biassoni - Piave (nu 125,30 euro ipv 179 euro)

3. Fabienne Chapot - Believe Bag (nu 119,95 euro ipv 149,95 euro)

4. La Redoute Collections (nu 22,49 euro ipv 44,99 euro)

Ibizavibes

Nog niet helemaal klaar om de zomer los te laten? Met een boho-handtas om je arm waan je je nog even op je favoriete vakantiebestemming. Zachte tinten, gevlochten leder of natuurlijke materialen als riet of rotan: keuze te over. Een witte, lange jurk en gouden sandalen maken je nazomerlook af. Wij zijn fan!

1. Veritas - Handtas met riet (nu 20 euro ipv 29,99 euro)

2. Esprit - Deira shoulderbag (39,99 euro)

3. Anna Morelli - Caroline (nu 74,90 euro ipv 329 euro)

4. Anna Morelli - Allessandra (nu 72,90 euro ipv 319 euro)

Zachtgroen

Pasteltinten zijn tijdens de zomer altijd een goed idee, maar wist je dat je sommige zachte tinten ook tijdens het najaar kan blijven doordragen? Onze favoriet? Zachtgroen. Met een lichte jeans en witte top zorgt een olijfgroene handtas voor een zomerse toets: ideaal voor die heerlijke indian summer. Gecombineerd met zwart en grijs past een groene tas ook perfect bij je herfstoutfit. De perfecte passe-partout!

1. Pia Sassi - Serra Dolcedorme (nu 79,60 euro ipv 199 euro)

2. Lucca Baldi - Fosdinovi (nu 69,90 euro ipv 299 euro)

3. See by Chloé - Joan Mini Crossbody (325 euro)

4. Michael Kors - Jet Camera Bag (194,95 euro)

Lees ook:

15 modetrends voor het najaar

Waarom één handtas nooit genoeg is

10 leuke containers om je mondmasker in op te bergen