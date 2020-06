Een nieuwe handtas? Deze populaire modellen scoor je al voor minder dan 50 euro. Lynn Guillaume

11 juni 2020

11u30

Bron: Ninashop.be 0

Voor een nieuwe handtas hoeft je geen honderden euro’s neer te tellen. Deze toppers shop je voor een prikje. Dubbel zo leuk!

Fun, fun, fun

Iedere vrouw verdient een ‘folietje’ af en toe. Zo’n handtas die misschien niet van de meest praktische of tijdloze soort is, maar je wel een instant goed gevoel bezorgt. En wanneer die blijmaker ook nog eens interessant geprijsd is, hoef jij je helemaal nergens schuldig over te voelen!

1. Pieces (€ 34,99)

2. Pull & Bear (€ 14,99)

3. Lia Biassoni - Enna (€ 41,70 ipv € 139)

4. Zoe & Noe - Malvasia (€ 34,83 ipv € 199)

Elegante passe-partout

Een wandeling in het park, dagje shoppen of etentje op restaurant: een cross bodytas zwier je voor elke gelegenheid met plezier om de arm. Voor een mooi exemplaar uit kwaliteitsleer hoef je trouwens niet per se diep in je portemonnee te tasten. Dan koop je ze toch gewoon allemaal?

1. Veritas (€ 44,99)

2. Anna Morellini - Alice (€ 39,90 ipv € 159)

3. Anna Morellini - Lola (€ 44,90 ipv € 189)

4. Zara (€ 39,95)

Pretty in pink

Roze is deze zomer niet weg te denken uit het straatbeeld. Wie het liever subtiel houdt, surft met een roze handtas mee op de modetrend. Zachtroze, snoepjesroze of met een print? Voor ieder wat wils!

1. Mia Tomazzi - Navigli (€ 29,90 ipv €129)

2. Time Mode (€ 41,95)

3. Tom Tailor (€ 35,99)

4. Lia Biassoni - Staffora (€ 49,90 ipv € 179)

