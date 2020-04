Een nieuwe handtas? Deze 4 zomertrends mag je niet missen! Lynn Guillaume

16 april 2020

11u30 0 Nina Shopt Zou je ook met plezier fastforwarden naar zomer 2020? We feel you! Ons advies? Gooi alvast een zomerse handtas in je virtuele winkelkar. Goed voor instant vakantiegevoel!

Rond

Vorig jaar maakte de ronde handtas al voorzichtig haar intrede, om deze zomer écht goed door te breken. Na jaren van rechthoekige tassen ogen die ronde vormen fris en vernieuwend. Kies je voor veilig cognac of een fleurige zomertint? Cirkelrond of rond met een hoekje af? Jij beslist!

1. Marie Martens - Mezzo Trianon (€ 475)

2. Anna Morellini - Elettra (€ 57,58 ipv € 329)

3. Zoe & Noe - Friulano (€ 113,70 ipv € 379)

4. Essentiel Antwerp - Ronde minitas (€ 165)

XL shopper

Herinner je de minibag nog? Die mag je deze zomer in een klein hoekje wegmoffelen, want anno 2020 gaan we voor groot – groter – grootst. Goed nieuws voor de praktische zielen onder ons! In deze beauty’s kan je moeiteloos je laptop, make-up tas, flesje water én zelfs wat speelgoed voor je kroost in kwijt. Hebben!

1. Mieke Dierckx - Grocery Bag (€ 375)

2. Anna Morellini- Caroline (€ 79,90 ipv € 329)

3. Clio Goldbrenner - Antenor (€ 575).

4. Lucca Baldi - Piceno (€ 89,70 ipv € 299)

Heuptasje

Toegegeven, een echte nieuwkomer is het niet. Vorig jaar al wist het heuptasje het hart van menig fashionista te veroveren. Dat dit praktische hebbeding een blijver is, hoeft niet verbazen. Welke vrouw heeft niet graag de handen vrij? Cross body, op de rug, op de heup, als riem… Een heuptasje kan je op tal van manieren dragen. Dit seizoen draag je hem op je middel, als tailletas!

1. CKS - Asbury (€ 39,99)

2. Anna Morellini - Emma (€ 199)

3. Kaai - Ikon Belt Bag (€ 275)

4. Lucca Baldi - Suverto (€179)

Natuurlijke materialen

Op zoek naar een tas die je meteen in vakantiestemming brengt? Ga dan voor een exemplaar in riet, stro of ander subtiel vlechtwerk. Zolang we niet naar het strand kunnen, moeten we zelf voor de beach vibes zorgen!

1. Van Haren - Schoudertas (€ 22,99)

2. Esprit - Schoudertas (€ 29,99)

3. Brantano - Rieten handtas (€ 49,99)

4. Veritas - Rieten handtas (€ 29,99)

