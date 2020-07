Een handtas voor het weekend? Deze zijn tijdloos Lynn Guillaume

27 juli 2020

11u00 0 Nina Shopt Een weekendje weg gepland in eigen land? Wij gingen voor jou op zoek naar de mooiste weekendtassen.

Ontbreekt een weekendtas nog in de handtascollectie? De hoogste tijd om daar verandering in te brengen! Zo’n XL-bag staat niet alleen heel wat stijlvoller dan een lelijke trolley, het is ook een échte passe-partout. Een trip naar een gezellige B&B of je plaatselijke fitnessclub? In deze praktische must-have krijg je al je spullen met gemak kwijt. Investeer in een tijdloos exemplaar uit kwaliteitsmateriaal. Goed voor jarenlang plezier!

1. Giazzi, Lucca Baldi (324 euro).

2. Pieces (134,99 euro).

3. Mint Velvet (79 euro).

1. Gimignano, Lucca Baldi (Nu 149,50 euro ipv 299 euro).

2. Dielay (139,95 euro).

3. Violante, Anna Morellini (Nu 79,90 euro ipv 479 euro).

4. Limone, Mia Tomazzi (Nu 154,50 euro ipv 309 euro).

1. Monica, Zoe & Noe (329 euro).

2. Gimignano, Lucca Baldi (Nu 69,90 euro ipv 299 euro).

3. Whistles (Nu 175,20 euro ipv 219 euro).

Lees ook op Ninashop.be:

Trendy handtassen voor ieder budget

Een nieuwe handtas? Deze 4 zomertrends mag je niet missen!

Een handtas die praktisch én stijlvol is? Het kan!

Bron: Ninashop.be