Dit zijn de populairste handtassen van het moment (die je scoort met 70% korting) Lynn Guillaume

23 mei 2019

11u00

Bron: ninashop 0 Nina Shopt Keuzestress bij de aanschaf van een nieuwe handtas? NINA to the rescue! Dit zijn de zes bestsellers van onze Keuzestress bij de aanschaf van een nieuwe handtas? NINA to the rescue! Dit zijn de zes bestsellers van onze ninashop

Elegante schoudertas

Kan je de deur niet uit zonder je telefoon, notitieboekje, portefeuille en make-upspullen? Deze topper biedt ruimte zat voor al je must-haves, zonder daarbij aan elegantie in te boeten. Niet verwonderlijk dat deze topper van Anna Morellini bovenaan onze bestsellerlijst prijkt! De handtas uit 100% leer oogt tijdloos en stijlvol en is verkrijgbaar in drie zachte tinten. Ideaal voor de zomer!

Alba, Anna Morellini - € 69,90 (ipv € 279)

Compacte crossbodytas

Een kleine crossbodytas is even onmisbaar als een goedzittende jeans. Wat ons betreft zou zo'n tasje deel moeten uitmaken van de basisgarderobe van iedere vrouw. Een avond op restaurant, festivalbezoek of dagje shoppen? Deze klassieker is je perfecte bondgenoot. Met een tijdloos zwart exemplaar zit je altijd goed. Het combineert makkelijk én gaat jarenlang mee. Mag het wat speelser? Dan valt deze nieuwe beige of frisgele versie vast in de smaak. Extra troef van deze must-have: het lederen tasje komt met een afneembare schouderriem. Zo krijg jij een schoudertas én een clutch voor de prijs van één. Mooi meegenomen, toch?

Alice, Anna Morellini - € 39,90 (ipv € 159)

Beestig tasje

Handtassen met dierenprint blijven het goed doen. Dit seizoen zie je ze naast de klassieke tinten steeds vaker in een hippe felgekleurde versie opduiken. Verfrissend en nét dat tikkeltje origineler! Deze twee topfavorieten zijn voorzien van een handige ritssluiting zodat pickpockets geen kans krijgen. Binnenin zorgen drie handige binnenvakken voor orde op zaken. Extra troef van Nola: in deze beauty past zelfs een compacte laptop. Byebye saaie computertas!

1. Nola, Anna Morellini - € 79,90 (ipv €329)

2. Papiniano, Mia Tomazzi - € 119,60 (ipv € 299)

Stijlvolle rugzak

Stijlvol, praktisch én comfortabel: we like! De tijd dat een rugzak een absolute no-go was, ligt al lang achter ons. Niet verwonderlijk, want een tas op de rug is nu eenmaal een stuk comfortabeler dan de hele dag een loodzware handtas met je meezeulen. Zeker voor citytrippers zijn rugzakken een echte hit. Zelfs bij een pretparkbezoekje geven deze modellen je outfit een vleugje stijl. Kies je voor een exemplaar in een neutrale kleur, dan beleef je er gegarandeerd jarenlang plezier van.

Soncino, Mia Tomazzi - € 74,90 (ipv € 309)

Lees ook:

Trouwfeest op de planning? Wij leggen de dresscode uit

Dit zijn de leukste tassen in dé trendkleuren van 2019

De beste tips om je suède tas te houden