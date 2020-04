Dit zijn de leukste handtassen om je look te vervolledigen Lynn Guillaume

Op zoek naar een nieuwe handtas? Wij gingen op zoek naar de bestsellers van het moment. Happy shopping!

Crossbody

Als we uit alle soorten handtassen één favoriet model moeten selecteren, dan kaapt de crossbody zonder twijfel de eerste prijs weg. Een crossbodytas weet als geen ander stijlgevoel met gebruiksgemak te combineren. Een terechte blijver in handtassenland. Met een bijzondere schouderband, frisse kleur of opvallende print oogt je tas helemaal lenteproof.

1. Lucca Baldi - Santa Fiora (€ 59,90 ipv € 249)

2. Furla - Mini crossbodytas (€ 175 ipv € 250)

3. Anna Morellini - Virginia (€44,90 ipv €179)

4. Pieces - Crossbody (€ 29,99)

In de hand

Feestjes zijn voorlopig nog niet aan de orde. Toch mag een hippe handtas deze lente niet op je verlanglijst ontbreken, kwestie van snel te kunnen schakelen wanneer we eindelijk weer uit ons kot mogen. Deze vrolijke exemplaren brengen je nu al in feeststemming.

1. Michael Kors - Handtas (€ 292 ipv € 365)

2. Mia Tomazzi - Pontinia (€ 64,90 ipv €279)

3. Anna Morellini - Carmen (€ 72,90 ipv € 289)

4. Becksöndergaard - Mix Falga bag (€ 69,95)

Aan de schouder

Ruimte zat voor al je essentials én voldoende tijdloos, niet verwonderlijk dat schoudertassen het goed blijven doen! Deze lente doet deze klassieker der klassiekers zijn uiterste best om te blijven verrassen. Subtiele accenten zoals opvallende schouderkettingen, omkeerbaar leder en atypische vormen doen massaal hun intrede. We like!

1. HVISK - Amble Croco (€ 94,95)

2. Lucca Baldi - Suzzara (€ 83,70 ipv € 279)

3. Ralph Lauren - Reversible shoulder bag (€ 143,20 ipv € 179)

4. Zoe & Noe - Arneis (€ 89,70 ipv € 299)

