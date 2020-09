Dit zijn de handtastrends van het najaar



Redactie

28 september 2020

13u45 0

De herfst is nu écht in het land. Maar geen nood, een nieuw seizoen betekent ook tijd voor nieuwe trends! Benieuwd welke handtassen ons modehart sneller doen slaan? Dit zijn de favorieten van NINAshop.be.

Like a lady

Deze herfst laten we de praktische schoudertas even voor wat ze is en houden we onze tas netjes in de hand vast. Kies voor een ladylike model in een tijdloze tint en laat het handvat de show stelen. Deze elegante tassen matchen met elke outfit en geven je look meteen een classy upgrade.

1. Tintoretto, Mia Tomazzi (289 euro).

2. Smaak (359 euro)

3. Viola, Anna Morellini (nu 107,60 euro ipv 279 euro)

1. Coccinelle (295,95 euro)

2. Garlate, Lia Biassoni (nu 149,50 euro ipv 299 euro)

Aan de ketting

Opvallende schakelkettingen zijn dit seizoen echt overal. Ook in handtassenland! Zelfs het meest eenvoudige model krijgt zo meteen stoere uitstraling. Een ketting in opvallend metaal of liever wat subtieler met een exemplaar in stof of lederlook? Voor ieder wat wils!

1. NA-KD ( 45,95 euro).

2. Monte Viso, Pia Sassi (NU 125,40 euro ipv 209 euro).

3. Staffora, Lia Biassoni (nu 53,70 euro ipv 179 euro).

1. Coletta, Zoe & Noe (nu 50,70 euro ipv 169 euro ).

2. LYDC London ( 43,95 euro).

Bigger than big

XL-tassen zijn terug van nooit echt weggeweest. Grote merken als Fendi en Tom Ford pakten op de catwalk uit met oversized tassen waarin je hele hebben en houden past. Groot, groter, grootst is het motto van deze tassentrend. Helemaal op maat van fashionista’s die graag overal op voorbereid zijn.

1. COS (€45).

2. Monica, Zoe & Noe ( 329 euro)

3. Pomarance, Lucca Baldi (329 euro)

1. Massimo Dutti (€ 129).

2. Pietrasanta, Lucca Baldi (Nu 164,50 euro ipv 329 euro)

Clutch

Een clutch draag je niet langer enkel ’s avonds. Ook overdag is de compacte tas een must-have accessoire. Kies voor een model dat ruim genoeg is voor al je essentials én voorzien van een afneembare schouderriem: dubbel genieten!

1. Zara (49,95 euro ).

2. Navigli, Mia Tomazzi (nu 34,90 euro ipv 129 euro).

3. Certaldo, Lucca Baldi (nu 59,60 euro ipv 149 euro).

1. Steve Madden (69,95 euro)

2. Beverly, Anna Morellini ( Nu 47,70 euro ipv 159 euro)

Het microtasje

Wie dacht dat de micro-bag trend van korte duur zou zijn, vergist zich. Ook dit najaar zijn de minuscule handtassen overal. Dragen betekent schrappen, want in deze minibags past enkel het hoogstnoodzakelijke.

1. The Marc Jacobs (170 euro).

2. Enna, Lia Biassoni (nu 41,70 euro ipv 139 euro).

3. Pianosa, Lia Biassoni (NU 137,40 euro ipv 229 euro).

1. Topshop (26,09 euro ipv 28,99 euro).

2. Airolo, Mia Tomazzi (139,30 euro ipv 199 euro).

3. Essentiel (145 euro).

De geometrische tas

Denk voor deze trend even terug aan de wiskundelessen uit de lagere school. Vierkant, cirkel, cilinder, trapezium: elke geometrische figuur past in deze tassentrend. Een verfrissende nieuwkomer die een speels accent toevoegt aan je outfit.

1. Roserio, Mia Tomazzi (309 euro).

2. Monte Sirente, Pia Sassi (nu €114,50 IPV €229).

3. Ticinese, Mia Tomazzi (nu €164,50 ipv €329).

1.Danse Lente (445 euro).

2.Binasco, Mia Tomazzi (NU €119,50 IPV €239).

