Deze XL-handtassen heeft elke vrouw nodig

12 oktober 2020

12 oktober 2020

13u30 0 Nina Shopt XL-tassen zijn een blijver in handtassenland en zeker voor de goed voorbereide zielen onder ons een absolute must-have. Supersize, shopper of stijlvol en praktisch? Voor ieder wat wils!

De XL-tas is zonder twijfel de lieveling van heel wat vrouwen. Logisch, want je kan er moeiteloos je hele hebben en houden in kwijt (want je weet maar nooit). Zelfs grote designers pakten op de catwalk uit met tassen die het begrip oversized een nieuwe dimensie gaven.

Supersize

Voor wie houdt van een tikje drama is een XL bag een absolute winnaar. Met deze bigger than big tassen aan de arm blijft jouw verschijning niet onopgemerkt. Het risico dat het even rommelen wordt vooraleer je je sleutels terugvindt, moet je erbij nemen. Al bestaan ook daar handige oplossingen voor. Ga voor een tas met een uitneembare binnenzak om de orde te bewaren, zoals de Nozza van Lia Biassoni, of stop een kleinere handtas in je XL-exemplaar.

1. Nozza, Lia Biassoni (319 euro)

2. Aldo (49,95 euro).

3. Pietrasanta, Lucca Baldi (Nu 98,70 euro ipv 329 euro)

1. Lucca Baldi, Gimignano (299 euro)

2. Zara (19,99 euro)

Shopper

Elegant, praktisch en heerlijk tijdloos: de shopper is verdiend de klassieker der XL-tassen. Met een model in kwaliteitsleder zit je goed voor jarenlang plezier. Stijlvol zwart, ingetogen grijs of een classy beigetint? Een neutrale tint is het geheim van de succesformule.

1. Massimo Dutti (129 euro).

2. Monte Cimone, Pia Sassi (Nu 174,30 euro ipv 249 euro)

3. Monte Petrella, Pia Sassi (Nu 69,90 euro ipv 299 euro)

1. Anna Field (23,99 euro)

2. Luisa, Anna Morellini (Nu 74,90 euro ipv 329 euro)

Groot en praktisch

Te allen tijde het overzicht bewaren? Dan is een XL-tas met praktische onderverdeling vast helemaal jouw ding. Je werkgerief past perfect in het ene vak, terwijl je het andere deel vrijhoudt voor je persoonlijke spullen. Deze toppers staan zowel op als naast de werkvloer stijlvol en elegant.

1. Ventotto, Mia Tomazzi (74,90 euro ipv 399 euro)

2. Chiusi, Lucca Baldi (Nu 74,90 euro ipv 329 euro)

3. Clio Goldbrenner (550 euro)

1. Lesina, Lia Biassoni (Nu 95,70 euro ipv 319 euro)

2. Ted Baker (46 euro)

