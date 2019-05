Deze vier handtassen moet elke vrouw in haar kast hebben Lynn Guillaume

29 mei 2019

12u33

Trends komen en gaan, maar onze liefde voor klassiekers blijft altijd bestaan. Deze tijdloze handtassen hoort iedere vrouw in huis te hebben.

Crossbodytas met ketting

Licht, lekker praktisch en dankzij de schakelketting ook een tikje stoer: een crossbodytas is de ideale handtas voor een dagje shoppen en sla je net zo graag voor een swingend feestje om de arm. Aan een lederen exemplaar in een neutrale kleur beleef je gegarandeerd jarenlang plezier.

1. Lunigiana - Mia Tomazzi (€149)

2. Fiora - Lia Biassoni (€44,70 ipv €149)

3. Meda - Mia Tomazzi (€189)

De tote bag

Het eenvoudige design van de tote bag verveelt na al die jaren nog steeds niet. Met deze praktische must-have kan je alle kanten uit. Gebruik je tote bag als stijlvol alternatief voor een saaie laptoptas of ietwat duffe luiertas. En ook vrouwen die graag met een uitgebreid survivalpakket op pad gaan is een tote bag perfect. Hebben!

1. Anapo - Lia Biassoni (€319)

2. Monte Petrella - Pia Sassi (€299)

3. Cecina - Lucca Baldi (€59,90 ipv €279)

De volwassen rugzak

Niets handiger dan een rugzak! Maar eens de dertig gepasseerd staat het wat vreemd om nog met die nylon rugzak van uit je tienertijd rond te lopen, nietwaar? Investeer liever in een lederen exemplaar. Deze klassiekers zijn net zo handig als je rugzak van weleer en staan wél helemaal ‘volwassen’. Laat die zomerfestivals maar komen!

1. Claire - Anna Morellini (€289)

2. Soncino - Mia Tomazzi (€309)

3. Vermentino - Zoe&Noe (€299)

De ‘weekender’

Een work-out in de fitness, een weekendje weg, een saunabezoek of dagje naar het strand… Soms moet een tas net wat meer aankunnen dan op een doordeweekse dag. Een ruime, stijlvolle weekender is je perfecte bondgenoot voor al je wilde plannen en mag niet in je handtassencollectie ontbreken!

1. Macerata - Lucca Baldi (€299)

2. Gimignano - Lucca Baldi (€89,70 ipv €299)

3. Pomarance - Lucca Baldi (€329)

