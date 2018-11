Deze tas past bij jouw sterrenbeeld Valérie Wauters

14 november 2018

08u01

Ben je ooit al halsoverkop verliefd geworden op een nieuwe handtas? Misschien stond jouw voorliefde voor een bepaald model wel in de sterren geschreven. Wij zochten uit wat je sterrenbeeld vertelt over jouw ideale handtas. Al deze tassen zijn te koop op ninashop

Waterman (21 januari - 19 februari)

Als Waterman ben je excentriek, rebels en een echte trendsetter. Het is dan ook geen wonder dat jij er altijd een handtas uitkiest die net een tikkeltje anders is. Of het nu een een exemplaar is in een opvallende kleur of eentje met een originele afwerking: jouw ideale tas mag een echte blikvanger zijn.

Lia Biassoni, Brenta, € 53,70 (ipv. € 179)

Vissen (20 februari - 20 maart)

Het sterrenbeeld Vissen staat bekend om zijn fantasierijke en mysterieuze karaktereigenschappen. Vissen zijn vaak gul en kijken niet op een centje meer of minder. Geld uitgeven aan een mooie tas voelt voor hen dus niet aan als een opgave. Dat wil echter niet zeggen dat jouw droomtas met een prijskaartje van jewelste moet komen. Een budgetexemplaar met een leuk ontwerp scoort bij jou minstens even goed.

Mia Tomazzi, Lagosta, € 29,70 (ipv. € 99)

Ram (21 maart - 20 april)

De Ram is een echte leider, die zich door niets of niemand laat tegenhouden. Net omdat de Ram zich vaak impulsief in een nieuw avontuur stort is een handtas waarop hij kan rekenen zeker geen overbodige luxe. Kies voor een exemplaar met veel vakjes, zodat je altijd alles bij de hand hebt om je zorgeloos je impulsen te volgen.

Lia Biassoni, Secchia, € 104,70 (ipv. € 349)

Stier (21 april - 20 mei)

Stieren zijn creatief en artistiek van inborst. Ze zijn vriendelijk en productief, en houden ook van structuur. Daarom heeft de Stier een handtas nodig die aan al deze eigenschappen kan voldoen. Als Stier kies je best voor een grote, makkelijke handtas met veel vakjes. Op deze manier kan je alles kwijt in je tas, maar behoud je wel het overzicht. Wat extra fantasietjes aan je tas zijn voor jou trouwens geen bezwaar.

Lucca Baldi, Gaiole, € 92,70 (ipv. € 309)

Tweelingen (21 mei - 21 juni)

Tweelingen hebben een expressief en bijdehand kantje, maar kunnen langs de andere kant ook behoorlijk serieus voor de dag komen. De beste tas voor dit sterrenbeeld is er dan ook eentje die naadloos aansluit bij deze twee kanten van hun persoonlijkheid. Kies bijvoorbeeld voor een strakke, tijdloze tas in een vrolijk kleurtje en met speelse details.

Pia Sassi, Monte Lesima, € 56,70 (ipv. € 189)

Kreeft (22 juni - 22 juli)

De Kreeft is één van de meest verlegen tekens van de dierenriem. Uit de band springen met een excentrieke handtas is dus zeker niets voor jou. Kies eerder voor een tijdloos, klassiek exemplaar, waar je gegarandeerd jaren plezier aan zult beleven. Door je zorgzame aard mag die tas trouwens best een beetje meer kosten, want je zult ze jàren in perfecte staat kunnen houden.

Mia Tomazzi, Ventotto, € 169,50 (ipv. € 339)

Leeuw (23 juli - 23 augustus)

De leeuw is het meest spontane, creatieve en extroverte teken van de hele dierenriem, het mag dan ook geen wonder heten dat jouw ideale tas een beetje uit de band springt. Kies bij voorkeur voor een exemplaar in een opvallende kleur, zoals dit metallic gouden model. Omdat het in jouw karakter ligt om steeds te willen imponeren mag je tas ook best groot zijn.

Anna Morellini, Mira, € 95,70 (ipv. € 319)

Maagd ( 24 augustus - 23 september)

Als Maagd heb je een absolute bloedhekel aan rommel. Jouw ideale handtas is er dus bij voorkeur eentje waar je al je spullen netjes georganiseerd in kunt opbergen, en hoeft zeker ook niet te groot te zijn. Dankzij jouw oog voor detail kies je liefst voor een exemplaar waarbij de details ervoor zorgen dat ze net iets anders dan anders is.

Lia Biassoni, Mella, € 219

Weegschaal ( 24 september - 23 oktober)

Steeds frivool en romantisch van aard is het geen wonder dat de ideale handtas van de Weegschaal deze eigenschappen weerspiegelt. Daarnaast kiest de Weegschaal best voor een tas zonder al te veel franjes: jouw besluiteloze natuur doet het immers het best zonder onnodige fantasietjes.

Zoe & Noe, Troia, € 74,70 (ipv. € 249)

Schorpioen (24 oktober - 22 november)

Schorpioenen zijn charismatisch en mysterieus van aard. Het mag dan ook geen wonder heten dat ze het liefst kiezen voor een handtas die deze karaktertrekken weerspiegelt. Een exemplaar met veel verborgen vakjes is ideaal voor dit sterrenbeeld. Door zijn ietwat gereserveerde karakter kiest de Schorpioen ook best voor een klassieke tas.

Anna Morellini, Clarissa, € 74,70 (ipv. € 249)

Boogschutter ( 23 november - 21 december)

Mensen geboren onder het sterrenbeeld boogschutter zijn levenslustig en energiek. Ze storten zich graag in een nieuw avontuur en zijn dol op reizen. Jouw ideale tas is er dus eentje die best tegen een stootje kan. Kies voor een grote, kwalitatieve tas in leder. Het liefst eentje die je zo kan meenemen wanneer je in het vliegtuig springt, op naar een nieuw avontuur.

Lia Biassoni, Lesina, € 319

Steenbok (22 december - 20 januari)

Als Steenbok ben jij één van de meest serieuze tekens van de dierenriem. Je bent ambitieus en gedisciplineerd en praktisch van aard. Van je handtas verlang je dat hij je trouwe bondgenoot is. Geen frivole clutch of felgekleurde schoudertas voor jou, maar een kwalitatieve handtas die zowel tijdloos als elegant is.

Lia Biassoni, Tordino, € 309

