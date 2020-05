Deze rugzakken kan je perfect als handtas gebruiken Lynn Guillaume

28 mei 2020

13u00

Een rugzak is al lang geen fashion faux pas meer. Ninashop.be selecteerde enkele stijlvolle exemplaren die je met plezier aan je schouder hangt.

De tijd dat enkel schoolgaande kinderen met een rugzak gespot werden ligt definitief achter ons. De rugzak heeft een ware comeback gemaakt én is – als je het ons vraagt tenminste – een absolute blijver. Logisch. Een rugzak is een pak comfortabeler dan die loodzware tas aan je arm én biedt plaats voor al je must-haves. Bye bye keuzestress! Kies voor een exemplaar uit kwaliteitsleder, met een tijdloos design. Minstens even stijlvol als een handtas en goed voor jarenlang plezier!

Een tijdloos design

1. Anna Morellini - Claire (€ 279)

2. Anna Field (€ 41,99 ipv € 69,99)

3. Anna Morellini - Giorgia (€ 98,70 ipv € 329)

Een echte must-have

1. Mia Tomazzi - Sonico (€ 92,70 ipv € 309)

2. Anna Morellini - Nora (€ 72,90 ipv € 299)

3. Nat & Nin (€ 185)

Steeds stijlvol de deur uit

1. Samsonite (€ 90,30 ipv € 129)

2. Spikes & Sparrow (€ 152,95 ipv € 169,95)

3. Mia Tomazzi - Milazzo (€ 98,70 ipv € 329)

4. Fiorelli (€ 85,95)

