Deze handtassen zijn onmisbaar voor de zomer en je scoort ze nu met flinke korting Lynn Guillaume

05 juni 2019

11u30

Bron: Ninashop 0 Nina Shopt Of je nu een shopper nodig hebt, een compacte crossbody bag of een tas die tegen een stootje kan: in onze Of je nu een shopper nodig hebt, een compacte crossbody bag of een tas die tegen een stootje kan: in onze Ninashop hebben we de must haves voor deze zomer verzameld. Goed nieuws: je hoeft niet te wachten op de zomersolden.

Handige shopper

Geen betere bondgenoot voor een dagje shoppen dan … een praktische shopper! Deze must haves bieden ruimte zat voor een extra tube zonnecrème, flesje water, lekkere snack... Handig om tijdens het winkelen even op krachten te komen. Met een tijdloze kleur zit je altijd goed. Mag het wat meer zijn? Ga dan voor een gouden of zilveren exemplaar. Dankzij het eenvoudige design van je tas oogt een beetje blingbling nooit overdreven.

1. Monte Cimone, Pia Sassi, € 57,90 ipv € 249.

2. Cecina, Lucca Baldi, € 59,90 ipv € 279.

Compacte crossbody tas

Ga je het liefst lekker licht op pad? Dan is een crossbody tas jouw ideale shoppingpartner in crime. Dankzij de handige sluiting hoef je je geen zorgen te maken over vervelende pickpockets! Deze tijdloze modellen uit 100% Italiaans leer tik je dankzij de flinke korting (meer dan 100 euro!) nu al voor zo’n 40 euro op de kop. Waar wacht je nog op?

1. Alice, Anna Morellini, nu € 39,90 ipv €159.

2. Bagni, Lucca Baldi, nu € 42,90 ipv €169.

Handige schoudertas

Niet zo’n fan van shoppers en crossbody bags? Deze schoudertassen combineren het beste van beide werelden. Je kan er moeiteloos je hele hebben en houden in kwijt én loopt er lekker veilig mee over straat. Deze toppers van Mia Tomazzi hebben nog een extra troef in petto. Dankzij de nylon stof hoef jij je over lekkende waterflesjes geen zorgen te maken. Deze tassen kunnen tegen een stootje. Ideaal voor hete zomers!

1. Fiera Milano, Mia Tomazzi, nu € 54,90 ipv € 239.

2. Ticione, Mia Tomazzi, nu 52,90 ipv € 214.

3. Mezzanotte, Mia Tomazzi, nu 52,90 ipv € 214.

Lees ook:

Trouwfeest op de planning? Wij leggen de dresscode uit

Dit zijn de leukste tassen in dé trendkleuren van 2019

De beste tips om je suède tas in goede conditie te houden