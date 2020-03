Deze handtassen zijn modern én praktisch Lynn Guillaume

05 maart 2020

11u31 0 Nina Shopt Een handtas scoren die hip én praktisch is? De struggle is real! Een handtas scoren die hip én praktisch is? De struggle is real! Ninashop.be deed het zoekwerk voor jou. 7 toppers voor functionele fashionista’s.

Hoezeer we ook houden van een minimalistische look, een strakke handtas is niet altijd even handig. Zo’n clean hebbeding heeft het meestal namelijk niet zo met vakjes, en laat nu net die slimme extra’s voor de chaoten onder ons een onmisbaar houvast zijn.

Je autosleutels, smartphone of parkeerkaart kwijt? Met een praktische handtas gris jij ze moeiteloos uit het juiste vakje. Gelukkig hebben ze ook in modeland ingezien dat praktisch én modieus twee basisvoorwaarden zijn voor vrouwen anno 2020. Het resultaat? Steeds meer merken slagen erin om een strak design met gebruiksgemak te combineren. Deze beauty’s zijn zowel modern als handig!

Tip: Op Ninashop.be vallen heel wat pareltjes te ontdekken. Deze week gaat een deel van opbrengst naar Think Pink. Met een nieuwe handtas steun je dus meteen ook het goede doel. Waar wacht je nog op?

Strak en handig

1. Patrizia Pepe - Borsa Bag (nu € 174,95 ipv € 269,95)

Aan de hand of als schoudertas? Jij beslist! Dankzij de handige rits is deze tas van Patrizia Pepe pickpockets te slim af.

2. Lia Biassoni - Adige (nu €79,90 ipv €309)

Strak, ruim, uit 100% Italiaans leer en met drie binnenvakken. Dit is de ultieme praktische must-have.

Stijlvol en multifunctioneel

1. Kaai - Mini Hero (€ 495)

Een schoudertas, crossbody tas en rugzak in één. Deze praktische tas is zelfs voorzien van een compartiment voor je Ipad.

2. Lucca Baldi - Radicofani (nu €72,90 ipv €309)

Het strak handvat geeft deze tas een moderne look. Liever een schoudertas? Deze Lucca Baldi komt met een afneembare en aanpasbare schouderriem én is voorzien van verschillende binnenvakken, waarvan een met rits. Handig toch?

Hip en met oog voor detail

1. Lia Biassoni - Gorgone - Gorgone (€179)

Met haar magnetisch flap en fijne detaillering oogt de buitenkant van deze Lia Biassoni fris en actueel. Dankzij de praktische binnenkant met rits en telefoonvak voldoet de topper ook aan al je praktische wensen.

2. Lia Biassoni - Sesia (nu €69,90 ipv €299)

Dit pronkstuk is gemaakt van 100% Italiaans leer. Dankzij de ritssluiting en magnetische flap is je tas steeds veilig afgeschermd. Dankzij het compacte formaat toont deze tas meteen haar inhoud en hoef je nooit meer te zoeken!

Stylish en veelzijdig

1. Givenchy - Antigona (€1750)

Je moet er een stevig budget voor neertellen, maar het resultaat mag er wezen. Deze Givenchy is heerlijk veelzijdig, überstylisch en praktisch tegelijkertijd. We want!

Jouw smaak niet gevonden? Bekijk andere handtassen in onze Think Pink-actie.

