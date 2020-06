Deze handtassen zijn ideaal voor on the go Lynn Guillaume

22 juni 2020

13u00

Bron: Ninashop.be 1 Nina Shopt Een loodzware handtas waarin je je hele hebben en houden meesleurt? Dat kan comfortabeler! Een praktische, compacte tas spaart rug en schouders én oogt immer stijlvol. Ninashop.be ging op zoek naar de leukste exemplaren aan zachte prijsjes.

De heuptas

Een heuptasje een fashion faux pas? Think again! Belt bags zijn al een hele tijd terug van weggeweest. Laat die stoffen exemplaren aan de kant en ga voor de hippe variant in kwaliteitsmateriaal. Stijlvol én praktisch.

1. Anna Morellini - Emma (€ 65,70 ipv € 199)

2. Liebeskind (€ 103,94 ipv € 139,90)

3. Essentiel Antwerp (€ 145)

4. Mia Tomazzi - Airolo (€ 99,50 ipv € 199)

Zwarte crossbody

Een zwarte crossbodytas is the little black dress in handtassenland. Een echte must-have in je collectie, instant stijlvol en combineerbaar met zo goed als iedere outfit.

1. DKNY (€ 173,60 ipv € 248)

2. Anna Morellini - Alice (€ 39,90 ipv € 159)

3. Lia Biassoni - Fiora (€ 47,70 ipv € 159)

4. Zara (€ 39,95)

Kleurenexplosie

Kan je outfit wat pit gebruiken? Een felgekleurde tas zorgt voor de nodige extra sparkle.

1. Karl Lagerfeld (nu € 172,50 ipv € 345)

2. Lia Biassoni - Piave (€ 71,60 ipv € 179)

3. Picard (€ 47,95 ipv € 59,95)

4. Lia Biassoni - Anfora (€ 68,70 ipv € 229)

Printje graag!

Liefhebbers van dierenprints blijven ook dit seizoen niet op hun honger zitten. Zebra-, tijger- en slangenmotiefjes blijven het goed doen. We like!

1. La Redoute (€ 29,13 ipv € 99,99)

2. Lia Biassoni - Lys (€ 56,70 ipv € 189)

3. Kisses of Pearl (€ 68,35 ipv € 75,95)

4. Pia Sassi - Monte Soratte (€ 47,70 ipv € 159)

