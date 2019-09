Deze handtassen werden gespot op de New York Fashion Week (en hier scoor je ze zelf!) Lynn Guillaume

19 september 2019

15u30 0 Nina Shopt Vorige week vond de halfjaarlijkse modeweek in New York weer plaats. Op de catwalk draaide het rond de modetrends van voorjaar 2020, maar het spektakel naast de catwalk was minstens even interessant. Daar tonen fashionista’s en influencers namelijk maar wat graag de trends du moment. Deze handtasstijlen sprongen in het oog.

Zonder handen

Dé it bag van NYFW 19 was ongetwijfeld de Bottega Veneta pouch clutch. Geen 2000 euro op overschot? Gelukkig bestaan er alternatieven die haast even mooi zijn als the real thing.

1. The Pouch - Bottega Veneta

2. Cloud - Jessica Buurman

Klein, kleiner, kleinst

Kleine handtassen scheren al langer hoge toppen en daar lijkt nog niet meteen verandering in te komen. Of deze minibags handig zijn laten we even in het midden, maar qua stijlgevoel maak je met het kleinood om je schouder alvast een groots statement.

1. Mini city bag - Zara

2. Monte Miletto - Pia Sassi

Maantas

Ook maanvormige tassen zijn dit seizoen overal. Ze houden het midden tussen stijlvol en speels en bieden ruimte zat voor al jouw favoriete hebbedingen. Mooi meegenomen!

1. Love Moschino - Moschino

2. Caprice - Anna Morellini

3. Snake Moonbag - Becksöndergaard

Grote schakels

Dit najaar vallen er opvallend weinig handtassen met parels, glitter of andere versiersels te bespeuren. We gaan weer massaal voor less is more, maar dan wel met een tof accent. XL schakels geven je handtas een speelse twist. Helemaal nu!

1. Sweet like you - Sienna Goodies

2. Varedo - Mia Tomazzi

3. Staffora - Lia Biassoni

Grappige vorm

Tijdens de donkerste maanden van het jaar kunnen we wel wat humor gebruiken. Goed nieuws, want een funny twist is ook in modeland helemaal toegelaten. Combineer je werkoutfit met een handtas met een knipoog. Wedden dat niet alleen jij maar ook je collega’s er vrolijker van worden?

1. Choupette Minaudiere - Karl Lagerfeld

2. Monte Sirente - Pia Sassi

Lees ook:

Handtassen opbergen? Met dit systeem lukt het zeker!

Size doesn’t matter, dit zijn de leukste kleine handtassen

Deze handtassen houden de zomer nog even hier