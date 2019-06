Deze handtassen brengen je in vakantiestemming Lynn Guillaume

Is iedereen op reis, behalve jij? Ruil dan je saaie kantoortas in voor een zomers exemplaar en breng het vakantiegevoel alvast naar de werkvloer. In onze Ninashop vind je een fraaie selectie aan

Fel, feller, felst

Geel, oranje, fuchsia: deze zomer kiezen we resoluut voor kleur. Loop je er liever niet als een wandelende fluostift bij? Dan toont een flashy handtas dat je toch mee bent met de trend. Helemaal hip én toch niet te opvallend.

1. Taro, LIA BIASSONI, nu €95,60 ipv €239.

2. Allia, LIA BIASSONI, nu €223,20 ipv €279.

3. Fiora,LIA BIASSONI, nu €59,60 ipv €149.

Gevlochten

Boholiefhebbers kunnen zich ook deze zomer weer helemaal uitleven met hippiebags, in allerlei vormen en formaten. Vrolijke tassen met rafeltjes, stro of een gevlochten textuur…we geraken er maar niet op uitgekeken. Ga je voor rond, boxvormig of XL? Aan jou de keuze.

1. Caroline, ANNA MORELLINI €329.

2. Viola, ANNA MORELLINI, nu €161,40 ipv €269.

3. Fosdinovo, LUCCA BALDI, nu €144,50 ipv €289.

Wit

Witte jurken, bloesjes, topjes… geen betere kleur om op een stralende zomerdag uit je kast te halen dan maagdelijk wit. Dat daar geen winterse handtas bijhoort, spreekt voor zich. Combineer je frisse outfit met een lichte handtas. Heerlijk zomers, van kop tot teen.

1. Bagni, LUCCA BALDI, nu€42,90 ipv €169.

2. Adda, LIA BIASSONI, nu €131,40 ipv €219.

3. Lys, LIA BIASSONI, nu €151,20 ipv €189.

Shiny

Een portie blingbling kan wat ons betreft altijd. Zelfs kritischere zielen moeten toegeven dat een vleugje shimmer je outfit meteen een zomerse toets geeft. Goud, zilver, glitter of alle drie tegelijk? Jij kiest!

1. Serra Dolcedorme, PIA SASSI, nu €99,50 ipv €199.

2. Allessandra, ANNA MORELLINI, nu €95,70 ipv €319.

3. Capri, ANNA MORELLINI, nu €129,50 ipv €259.

Detailwerk

Pomponnetjes, tassels, sierlijke broderies, parels of ander opsmukwerk…: speelse details zijn deze zomer overal. Je kan je vertrouwde handtas natuurlijk ook zelf een zomers look geven. Knoop een sierlijk sjaaltje rond het handvat et voilà: helemaal summerproof!

1. Bagni, LUCCA BALDI, nu €42,90 €169.

2. Pienza, LUCCA BALDI, nu €179,40 ipv €299.

3. Roserio, MIA TOMAZZI, nu €154,50 ipv €309.

