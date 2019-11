Deze basic handtassen heeft iedere vrouw nodig Lynn Guillaume

12u45 0 Nina Shopt Handtassen met opzichtige logo’s, opvallende prints of in miniatuurformaat mogen dan helemaal on trend zijn, de kans dat je ze binnen vijf jaar nog even geweldig vindt, is bijzonder klein. Laat de it-bags liever voor wat ze zijn en zwier een basic exemplaar over je schouder. Duurzaam én immer stijlvol.

Op een uitzondering na - een all time classic zoals de Chanel 2.55 en een pareltje van Delvaux, om er maar enkelen te noemen – zijn de meeste it-bags (helaas) geen lang leven beschoren. Modetrends komen en gaan, en ook je smaak evolueert voortdurend. Zonde om je zuurverdiende centen in de zoveelste bevlieging te pompen, toch? In plaats van te zwichten voor de zoveelste modegrill, kies je liever voor de duurzame aanpak. Wegwerpmode is al lang niet meer oké, en dat geldt ook in handtassenland. Stel je bij de aankoop van een nieuwe tas dus altijd even deze vraag: ‘hoe groot is de kans dat ik deze beauty binnen vijf jaar nog mooi vind’. Ga enkel overstag wanneer je er redelijk gerust in bent dat je nieuwe tas niet binnen de kortste keren stof ligt te vergaren in een vergeten hoekje.

Grote handtas

Geen toeters en bellen, wél hoogwaardige materialen en een ultrapraktisch design. Een rechthoekige handtas biedt ruimte zat voor je laptop, waterfles en make-up tasje. Een topper, nu én binnen vijf jaar.

1. Monte Terminillo - Pia Sassi

2. Allia - Lia Biassoni

3. Lady M - Furla

4. Clio Classic - Clio Goldbrenner

Vlotte schoudertas

Niets zo comfortabel als een schoudertas. Want met of zonder kinderen aan de hand, een elegante crossbodytas blijft trouw aan je zijde en houdt al je essentials veilig dichtbij. Tijdens het shoppen, op citytrip of langs het voetbalplein: deze BFF heb je voor het leven.

1. Crossbody - Liu Jo

2. Bagni - Lucca Baldi

3. Adda - Lia Biassoni

Totebag

Een totebag is al jarenlang een vaste waarde in handtassenland. We zijn er dan ook rotsvast van overtuigd dat het praktische hebbeding voor eeuwig je favoriet blijft. Investeer in een exemplaar uit kwaliteitsleder en met stevige hengsels. Goed voor jarenlang plezier.

1. Lamone - Lia Biassoni

2. Vinci - Lucca Baldi

3. Shopper - Pieces

