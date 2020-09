Deze 5 little black bags moet je hebben Redactie

14 september 2020

13u02 0 Nina Shopt Dé handtas die een vaste plek in je collectie verdient? De little black bag: een echte passe-partout die immer stijlvol staat. Wij gingen op zoek naar de 5 absolute must-haves (mét interessante korting). Graag gedaan!

Zwarte crossbody

De crossbody tas: met stip ons favoriete handtasmodel. Een dagje shoppen, supporteren langs het voetbalplein of een lange boswandeling? Deze multifunctionele kameleon neem je met plezier mee op pad. Kies voor een tijdloos exemplaar uit kwaliteitsleder: goed voor jarenlang plezier.

Mella, Lia Biassoni (€52,90 IPV €219).

Black party

A little party never killed nobody! Een rode powersuit, gebloemde feestjurk of gouden glitterpak? Deze zwarte clutch matcht met iedere party-outfit!

Uterqüe (€ 105 ipv € 150)

Zwart en classy

Klein, fijn en met een mooie lederstructuur in dierenprint: steel de show met deze stijlvolle topper! Goed nieuws voor koopjesjagers: deze beauty scoor je nu met een korting van meer dan € 130!

Gorgone, Lia Biassoni (€44,90 IPV €179).

Compacte slimmerd

Als clutch, schoudertas of crossbody bag? Sommige handtassen hebben het allemaal. Met of zonder schouderriem? Deze multifunctionele tas van Mia Tomazzi leent zich voor iedere gelegenheid.

Navigli, Mia Tomazzi (NU €34,90 IPV €129).

Beltbag

De beltbag hoeven we je vast niet meer voor te stellen. Nog niet helemaal mee met de trend? Laat opvallende statement stukken voor wat ze zijn en draag een eenvoudig lederen exemplaar op je taille. Immer stijlvol!

Empress Bumbag, Royal RepubliQ (€ 71,95 IPV € 89,95).

