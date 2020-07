Dé zomer must-have voor iedere vrouw: een cognaclederen handtas Lynn Guillaume

13 juli 2020

11u00

Bron: Ninashop.be 0 Nina Shopt Zon of regen? Een cognaclederen handtas past perfect bij het grillige Belgische zomerweer. Ontdek onze 9 favorieten van het moment.

Vleugje boho

Een luchtig zomerjurkje, lichtje jeans of zwarte geklede broek? Een stijlvolle handtas in cognackleur staat bij iedere zomeroutfit. Ga voor een exemplaar in kwaliteitsleder: goed voor jarenlang plezier! Mooi vlechtwerk of een bijzondere lederstructuur geven je tas een heerlijk boho-karakter en halen de Ibizavibes naar je staycation.

1. Allessandra, Anna Morellini (€ 72,90 ipv € 319)

2. Pieces (€ 59,95)

3. Fosdinovo, Lucca Baldi (€ 69,90 ipv € 299)

On the go

Op citytrip in eigen land? Met deze praktische toppers heb je alles op zak én je handen vrij om te shoppen, genieten en ontdekken.

1. Breno, Lucca Baldi (€ 89,40 ipv € 149)

2. Veritas (€ 54,95).

3. Elena, Anna Morellini (€ 52,90 ipv € 229)

Op kantoor

Zit er geen vakantie in dit jaar? Dan breng je het zomergevoel toch gewoon mee naar kantoor? Deze toppers lenen zich net zo goed voor a day at the office als voor een dagje op het strand.

1. Anapo, Lia biassoni (€ 127,60 ipv € 319)

2. Coccinelle (€ 429,95).

3. Corno grande, Pia sassi (€ 203,40 ipv € 339)

Meer zien? Bekijk alle must-have cognac handtassen op Ninashop.be.

