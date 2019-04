De trendkleuren voor de zomer: niet voor muurbloempjes Lynn Guillaume

17 april 2019

11u31

Bron: ninashop 0 Nina Shopt Vurig rood, levendig koraal, krachtig blauw, fris mangogeel… Een ding staat vast: de trendkleuren voor lente/zomer 2019 stralen kracht en zelfvertrouwen uit. Combineer ze met een matching tas uit de Vurig rood, levendig koraal, krachtig blauw, fris mangogeel… Een ding staat vast: de trendkleuren voor lente/zomer 2019 stralen kracht en zelfvertrouwen uit. Combineer ze met een matching tas uit de NINA shop en hopla, helemaal klaar voor de zomer!

When in doubt, wear red

Fiesta

Party-animals, spits jullie oren. Deze zomer steelt het energieke fiesta de show. De oranjerode tint staat voor energie, passie en opgetogenheid. Is een outfit in deze vrolijke fiestakleur een tikkeltje too much? Dan kies je toch gewoon een handtas in de zomerkleur?

Levendig koraal

Koraalrood sierde vorig jaar al de catwalks en toont zich als een blijver. Daar zijn wij niet rouwig om, want wie wordt er nu niet instant vrolijk van deze levendige kleur met gouden ondertoon?

Narrenrood

Mysterieus en stijlvol. Deze dieprode kleur geeft je zomerse outfit een zwoel karakter.

1. Santa Fiora - Lucca Baldi (€74,70 ipv. €249)

2. Monte Miletto - Pia Sassi (€189)

3. Monte Cervati - Pia Sassi (€249)

4. Edera - Anna Morellini (€239)

5. Lola - Anna Morellini (€71,60 ipv. €179)

6. Massarosa - Lucca Baldi (€179)

Be your own sunshine

Kurkuma

De kruidige oranjetint doet je verlangen naar exotische vakantiebestemmingen en combineert het mooist met een zongekuste huid.

Mango mojito

Deze goudgele smaakmaker schreeuwt vrolijkheid uit en mag deze zomer beslist niet ontbreken.

1. Ortica - Mia Tomazzi (€179)

2. Marla - Anna Morellini (€99)

3. Alice - Anna Morellini (€159)

4. Monte Cervati - Pia Sassi (€249)

On Wednesdays we wear pink

Sweet lila

Liefhebbers van roze blijven ook deze zomer niet op hun honger zitten. De zeemzoete kleur presenteert zich ditmaal met een vleugje lavendel. Wij zijn fan!

Roze pauw

Een theatraal feest voor het oog, zo omschrijven de trendwatchers van het Pantone Color Institute deze zomertint. Een statementkleur pur sang die je met de nodige trots draag!

1. Vigentino - Mia Tomazzi (€239)

2. Rozzano - Mia Tomazzi (€239)

3. Viola - Anna Morellini (€269)

4. Carate - Mia Tomazzi (€214)

Think green

Terrarium mos

Nog een buitenbeentje in de trendlijst is deze terrarium mostint. De legergroene kleur past perfect bij de hang naar groen die vandaag meer dan ooit leeft. Een instant klassieker die klasse en discretie uitstraalt.

Pepergroen

Niet alleen de luidste roepers kapen deze zomer titel van trendkleur weg. Ook deze subtiele groene tint verdient een plek in je zomergarderobe. Pepergroen oogt pittig én toch zacht. Wij zijn fan.

Toffee

Bruin maakt een ietwat onverwachte comeback. Het hippe toffee oogt elegant en tijdloos, maar toont zich misschien ook als de meest atypische zomerkleur. We like!

1. Piceno - Lucca Baldi (€299)

2. Adda - Lia Biassoni (€219)

3. Roxi - Anna Morellini (€329)

4. Brera - Mia Tomazzi (€99,50 ipv. €199)

5. Bergamo - Mia Tomazzi (€79,95 ipv. €299)

6. Soncino - Mia Tomazzi (€309)

I’m blue...



Koningsblauw

Als enige blauwtint kaapt het statige koningsblauw een plaatsje op de trendkleurlijst weg. Gelukkig maar, want een zomer zonder blauw? Dat kunnen we ons maar moeilijk voorstellen.

1. Monte Lesima - Pia Sassi (€189)

2. Sofia - Anna Morellini (€94,50 ipv. €189)

