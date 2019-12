De perfecte tas voor een weekendje weg Lynn Guillaume

05 december 2019

12u37 0 Nina Shopt Een tripje in het verschiet? Niet zonder een trendy weekendtas! Wij selecteerden de mooiste modellen van het moment.

Breng je de feestdagen al citytrippend door? Met een trendy weekendtas verschijn je alvast in stijl op je feestbestemming. Al moet zo’n tas naast hip natuurlijk vooral praktisch zijn.

Het ideale exemplaar is voldoende groot voor je klerenvoorraad voor een paar dagen en compact genoeg om in het bagagekastje in het vliegtuig te passen. Waar de wind je ook heenbrengt, met deze weekendtassen reis je met klasse.

De thuisblijvers onder ons kunnen er natuurlijk ook gewoon mee naar de sportclub trekken. En wie last minute cadeautips zoekt weet bij deze alvast wat op z’n verlanglijstje te zetten. Want van een mooie weekendtas heb je gegarandeerd jarenlang plezier.

1. Lucca Baldi - Gimignano (€299)

2. Zoe & Noe - Monica (van € 329 naar € 98,70)

3. Weekendtas - DAY Birger et Mikkelsen (84,95 €)

4. Kleine weekendtas - H&M (€ 19,99)

1. Lucca Baldi - Macerata (€ 299)

2. Weekendtas - Karl Lagerfeld (€ 324,95)

3. Weekendtas met logo - Ted Baker (€ 140)

4. Zoe & Noe - Negroamaro (€319)

Tip: Sinterklaas komt langs bij Ninashop.be. Ben jij braaf geweest in 2019? Krijg tot -70% korting bij aankoop van een grote handtas. Bekijk hier de collectie.

Lees ook op Ninashop.be:

6x stijlvolle én handige laptoptassen

De basic handtassen heeft elke vrouw nodig

Investeren in een handtas? Deze toppers blijven hun waarde behouden