De perfecte handtas voor een festival? Die scoor je nu met korting! Lynn Guillaume

08 juli 2019

11u33

Bron: ninashop 0 Nina Shopt Festivals trekken helaas niet alleen muziekliefhebbers aan. Ze zijn ook een geliefde plek voor pickpockets, die niet op plezier maar wel op de inhoud van jouw handtas uit zijn. Met deze festivaltassen uit onze Festivals trekken helaas niet alleen muziekliefhebbers aan. Ze zijn ook een geliefde plek voor pickpockets, die niet op plezier maar wel op de inhoud van jouw handtas uit zijn. Met deze festivaltassen uit onze ninashop staan ze kansloos.

Niets erger dan je handtas openen halfweg de eerste festivaldag en merken dat je smartphone foetsie is. Weg sfeer! Voorkom die domper op de feestvreugde door te investeren in een degelijke festivaltas. Heel wat goedkoper dan een nieuwe iPhone aanschaffen!

Aan welke criteria die festivalhandtas precies moet voldoen? Denk ritssluitingen, veilige binnenvakjes en een strategische on body placement. Wij sprokkelden de perfecte modellen bij elkaar. Graag gedaan!

Belt bag

Stijlvol en praktisch. Met een belt bag heb jij je spullen altijd dichtbij én je handen vrij voor een cocktail of gekke dansmove. Draag je hem rond de heupen of liever als crossbody tas? Aan jou de keuze.

1. Emma - Anna Morellini (€79,60 ipv €199)

2. Brugherio - Mia Tomazzi (€199)

3. Suvereto - Lucca Baldi (€179)

Crossbody tas

Een tikje bohemian en voorzien van een veilige zipper: deze schoudertassen zijn je perfecte feestbuddies. Je kan er bovendien makkelijk al je festivalessentials in kwijt. Zonnecrème, smartphone, bankkaart: check! Draag je handtas schuin over je bovenlichaam, zo verlies je haar nooit uit het oog. Want al springend je handtas kwijtspelen? Zonde toch!

1. Serra Dolcedorme - Pia Sassi (€79,60 ipv €199)

2. Trebbian - Lia Biassoni (€59,60 ipv €149)

3. Lola - Anna Morellini (€53,70 ipv €179)

