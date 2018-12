De perfecte handtas voor bij je feestoutfit Lynn Guillaume

22 december 2018

09u30

Bron: ninashop 0 Nina Shopt Voor een feestje mag nét een tikkeltje meer zijn, en dat geldt ook voor je handtas. Laat je doordeweekse tas in de kast staan en pak uit met glamoureuzer exemplaar. Want de juiste handtas is net zo belangrijk als de keuze van je feestoutfit.



Klein maar fijn

Is de kans groot dat je vanavond op de dansvloer belandt? Dan is een partyproof schoudertasje jouw perfecte partner in crime. Groot genoeg om je smartphone, sleutels en lipstick in op te bergen, klein genoeg om je niet te hinderen tijdens het dansen.

1. Monte Lesima (Pia Sassi, €44,95 in plaats van €189)

2. Chiese (Lia Biassoni, €39,95 in plaats van €149)

Clutch

Een clutch staat nog een tikje eleganter dan een kleine schoudertas en maakt iedere feestlook compleet. Leuk maar niet zo praktisch, zeg je? Heel wat schoudertasjes kan je in een clutch veranderen door simpelweg het hengsel los te klikken. Twee tassen voor de prijs van een!

1. Marla (Anna Morellini, €24,95 in plaats van €99)

2. Beatrice (Anna Morellini, €39,95 in plaats van €159)

Eyecatcher

Hou je het liever praktisch? Ook met een grote handtas kan je best op het feest verschijnen. Kies voor een luxueuze eyecatcher: een stijlvol, kwaliteitsexemplaar dat ook zonder blingbling de show steelt.

1. Allessandra (Anna Morellini, €319)

2. Pomarance (Lucca Baldi, €131,60 in plaats van €329)

