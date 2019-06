De mooiste handtassen voor op vakantie met 70% korting Lynn Guillaume

26 juni 2019

10u25

Bron: Ninashop 1 Nina Shopt De perfect handtas voor op vakantie of citytrip? Dat moet de schoudertas zijn. Praktisch, stijlvol en je kan er je belangrijkste dingen in kwijt zonder dat hij te zwaar wordt. De perfect handtas voor op vakantie of citytrip? Dat moet de schoudertas zijn. Praktisch, stijlvol en je kan er je belangrijkste dingen in kwijt zonder dat hij te zwaar wordt. In onze Ninashop vind je nu deze topfavorieten met kortingen van meer dan 70 procent. Een koopje doen voor je op vakantie vertrekt, wie wil dat niet?

Viva vakantie

Of je nu door charmante straatjes kuiert of je in een hippe strandbar neervlijt, op vakantie is een compacte schoudertas onmisbaar. Zo spaar je die rug- en armspieren en bewaar jij je krachten voor wat er op vakantie écht toe doet: genieten met de grote G!

Voldoende opbergruimte

Zonnecrème, zonnebril, portefeuille en telefoon: check! Deze beauties zijn ruim genoeg voor al je vakantie-essentials. Want ook op vakantie heb je graag al het nodige binnen handbereik. En dat hebben ze bij Lucca Baldi en Anna Morellini perfect begrepen.

(lees verder onder de foto)

1. Anna Morellini, Alice in zwart, € 39,90 ipv € 159

2. Anna Morellini, Alice in cognac, € 39,90 ipv € 159

3. Anna Morellini, Alice in geel, € 39,90 ipv € 159

Kleur à volonté

Met zwart of cognac zit je altijd goed, maar… kiezen voor de veilige optie is ook een tikkeltje saai, nietwaar? Na een jarenlange aversie voor geel heeft de kleur van de zon ons hart weer helemaal veroverd. Een tikkeltje too much? Dan is een donkerblauw of klassiek beige exemplaar vast iets voor jou!

Zacht geprijsd

Hou je van koopjes? Onze favorieten zijn tijdelijk beschikbaar voor ongeveer 40 euro. Dat betekent een korting van maar liefst meer dan 100 euro. Italiaans kwaliteitsleer aan een soldenprijs: we like!

Oog voor detail

Een schoudertas braaf? Niet als je voor een leuk detail kiest. De funky tassels zorgen voor een speelse twist.

(lees verder onder de foto)

1. Lucca Baldi, Bagni in cognac, € 42,90 ipv € 169

2. Lucca Baldi, Bagni in zwart, € 42,90 ipv € 169

3. Lucca Baldi, Bagni in beige, € 42,90 ipv € 169

