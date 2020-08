De mooiste handtassen voor je staycation Een zomer in eigen land? Deze mooie tassen houden er ook thuis de fun in. Zes onmisbare zomertrends die je instant vrolijk maken. Lynn Guillaume

03 augustus 2020

11u00

Knallen met felgroen

Niet iedereen is er misschien een even grote fan van, maar felgroen is deze zomer een opvallende nieuwkomer in kleding- en accessoirecollecties. Met deze tassen surf je subtiel mee op de trend.

1. Gioghi, Lia Biassoni (Nu €87,60 ipv €219).

2. Marc O’Polo (nu €119,95 ipv 149,95).

3. Pontedera, Lucca Baldi (Nu €65,70 ipv €219).

Stevig geknoopt

Ook knopen stelen deze zomer de show. Een geknoopte riem, gevlochten leder of subtiele knoop als speels detail? Deze toppers ogen een tikkeltje nonchalant en zijn vooral lekker praktisch.

1. Anassagora, Mia Tomazzi (Nu €158,70 IPV €529).

2. Catalina, Anna Morellini (Nu €79,90 ipv €329).

3. Asos (€ 37,99).

Zeg het met strepen

Als subtiel detail of all the way? Regenboogstreepjes zijn een echte hit deze zomer. Drie heerlijke blijmakers.

1. Hay (€ 10).

2. Anna signature #003 (Nu € 54,90 ipv 229).

3. Capri, Anna Morellini (Nu €188,30 ipv €259).

Atypische vorm

Niet perfect vierkant of rechthoekig, maar heerlijk verrassend. Deze mooie tassen onderscheiden zich met hun unieke vorm van de massa.

1. Monte Sirente, Pia Sassi (NU €160,30 ipv € 229 ).

2. Zara (€19,95).

3. Tintoretto, Mia Tomazzi (Nu €86,70 ipv €289).

Ga voor stoer

Zwarte schoudertassen met zilveren kettingen, ritsen en studs: het mag deze zomer ook best wat stoerder. Een trend om te koesteren.

1. Layla, Anna Morellini (Nu €52,90 ipv €229).

2. Fiora, Lia Biassoni (Nu €47,70 ipv €159).

3. Gina Tricot (€ 41,99).

Riet met een plus

Riet is al langer een populair materiaal voor zomertassen. Nét iets stijlvoller zijn deze exemplaren met (imitatie) lederen detail als extra eyecatcher.

1. Esprit (€ 59,99).

2. Veritas (€ 20 ipv € 29,99).

3. Lauren Ralph Lauren (nu € 183,95 ipv € 229,05).

