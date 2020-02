De mooiste handtas voor valentijn koop je zelf Lynn Guillaume

13 februari 2020

11u00 0 Nina Shopt Laat je valentijnsgeschenk niet afhangen van je relatiestatus! Lief of geen lief, valentijn is het perfecte moment om jezelf op een nieuwe handtas te trakteren. Deze toppers verwarmen je hart zonder je portemonnee te plunderen. #selflove!

Steel de show

Niets mis met een praktische klassieker, maar wedden dat je van een tas met een bijzonder detail, elegant opsmukwerk of beetje glitter net wat vrolijker wordt? Iedere vrouw verdient een handtas die net zo bijzonder oogt als zij. Ook al neem je een showstopper niet elke dag mee op stap, het is een must in iedere handtascollectie.

1. Mia Tomazzi - Vaprio (nu €48,83, ipv €279)

2. Zara - Schoudertas (€ 89,95)

3. Anna Morellini- Mira (nu €59,65, ipv €319)

Vandaag is rood

Rood valt deze winter niet weg te denken uit het modebeeld, en ook in de lente-zomercollecties kaapt de kleur van de liefde een hoofdrol weg. Vind je een rode outfit een tikje too much? Met een knalrode handtas surf je toch mee op de trend.

1. Nyze - Jette (€ 59,95).

2. Anna Morellini - Alba (nu €83,70, ipv €279)

3. Zoe & Noe - Calcione (nu €31,33, ipv €179)

Eeuwige liefde

Zacht leder, een tijdloze tint en elegant model: het zijn dé drie criteria waaraan een handtas moet voldoen om het tot eeuwige liefde te schoppen. Last van keuzestress? Deze drie toppers wisten ons hart alvast te veroveren!

1. Mango - Celia (€ 35,99)

2. Anna Morellini - Lola (nu €43,33, ipv €189)

3. Mia Tomazzi - Nuoro (nu €52,25, ipv €274)

Tip: Solden gemist? Op deze handtassen heb je nog korting

Lees meer:

6 x stijlvolle zwarte handtassen

Dit zijn ze: de mooiste cognac handtassen

Schoudertas is weer helemaal in: onze aanraders

Bron: Ninashop.be